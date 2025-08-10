Semarang City gana el predicado más alto de la ciudad amigable para niños

SEMARANG (Antara) – Semarang City ganó un dulce regalo antes de la 80ª conmemoración de la 80ª Independencia de la República de Indonesia, al alcanzar el título principal que es el predicado más alto cuando otorga Regency/City of Children (KLA) 2025.

El alcalde de Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, en Semarang, el sábado, gratitud y orgullo pronunciado para la mayor actuación en el premio Regency/City para niños del Ministerio de Empoderamiento y Protección Infantil (PPPA) de Mujeres (PPPA).

«Gracias a todos los ciudadanos de la ciudad de Semarang. Esta designación más importante es una prueba clara de nuestro trabajo duro compartido. Este no es el final de la lucha. Este es un estímulo para nosotros seguir innovando y mejorar los programas que se centran en cumplir con los derechos y la protección especial de los niños», dijo.

El prestigioso premio fue distribuido directamente por el Ministro de Empoderamiento de Mujeres y Protección Infantil (PPPA) de la República de Indonesia Arifah Fauzi a Agustina, alcalde de Semarang en Yakarta, el viernes (8/8) ayer.

Según él, esta actuación es una prueba clara de la dedicación del Ayuntamiento de Semarang y todos los componentes de la sociedad para realizar una ciudad inclusiva e infantil.

También espera que la ciudad de Semarang pueda seguir siendo una ciudad que no solo es habitable, sino también un mejor lugar para que los niños lleguen a un futuro brillante.

«Convirtamos la ciudad de Semarang en una ciudad que es realmente adecuada para nuestra próxima generación, donde pueden crecer, jugar y desarrollar de manera óptima», dijo.

Mientras tanto, el ministro de PPPA, Arifah Fauzi, explicó que KLA es una forma de aprecio por la dedicación de los líderes regionales al realizar un ambiente seguro y cómodo para los niños.

«Este premio se otorga como una forma de aprecio por la dedicación y la sinceridad del gobernador, el regente, el alcalde y todos sus empleados para realizar un entorno seguro para los niños», dijo.

Agregó que el desempeño de KLA ahora está incluido en el Plan Nacional de Desarrollo Medio (RPJMN) 2025-2029.

«Esto muestra que los esfuerzos para realizar una ciudad amigable para niños son prioridades nacionales que deben ser seguidas», dijo.

