Semarang City -El gobierno rompe la economía humana a través del mercado de tibán

SEMARANG (Antara) – El gobierno de la ciudad de Semarang continúa haciendo una economía humana apasionada presentando espacios comerciales para las empresas micro, pequeñas y medianas (MIPYME), como el mercado de tibán Umkm Lor Lor.

El alcalde de Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, en Semarang, dijo el martes que la actividad del mercado del tibán estaba de acuerdo con la dirección del ministro coordinador del empoderamiento de la comunidad indonesia, Muhaimin Iskandar, alentando a la región a fortalecer las actividades económicas.

El término del mercado del tiban se refiere a la comprensión de los mercados espontáneos o de temporada que no tienen una ubicación permanente, y solo se abren en ciertos días, como vacaciones o meses de ayuno

Tiban Umkm Lamer Lor Market se lleva a cabo todos los sábados por la noche para la oficina del distrito de South Semarang, Jalan Taman Sroup No.1, Lamper Lor, Semarang City, a partir de las 16.00-22.00 WIB.

Además de ofrecer una variedad de productos culinarios y de MIPYME, el mercado del tibán también se animó con gimnasia conjunta y cientos de precios de las puertas que son atractivos para los visitantes.

«Realice instrucciones del ministro coordinador (Muhaimin Iskandar, etc.) de que tenemos que hacer una multitud en cada fiesta. ¿Para qué? Para la circulación económica», dijo.

Expresó su aprecio en las filas del Lamper Lor Lor Village Community Empoderment Institute (LPMK) y el distrito de South Semarang por el espíritu de construir creatividad y oportunidades de negocios para los residentes.

«El espíritu continúa. El Ayuntamiento de Semarang apoyará el nacimiento del mercado del tibán. Lo que es importante, se mantiene la limpieza, se mantiene el orden y la seguridad de los alimentos también se mantiene», dijo.

Se espera que el Mercado Tiban Umkm Lor Lor sea un foro para el empoderamiento económico de los ciudadanos, la introducción de productos locales y convertirse en un destino turístico culinario nocturno para la gente de la ciudad de Semarang y sus alrededores.

«La comunidad estaba furiosa en las ventas, luego compraron para que la economía estuviera funcionando», concluyó.

