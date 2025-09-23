Semarang City -El gobierno desarrolla mapas para riesgos para la salud

SEMARANG (Antara) – El gobierno de la ciudad de Semarang desarrolla una tarjeta de riesgo para la salud para cada región como un intento de mejorar la calidad de los servicios de salud.

El secretario regional interino de la ciudad de Semarang, Budi Prakosa, en Semarang, confirmó el martes que la salud es un derecho básico de todos los ciudadanos y la base para el progreso de la ciudad.

Esto fue transferido a la reunión de trabajo de salud de la ciudad de Semarang (Rakerkes) 2025, a la que asistieron varios interesados, que van desde elementos gubernamentales, trabajadores de la salud, académicos, organizaciones profesionales, hasta marcos comunitarios.

Según él, el enfoque hace que la identificación de problemas sea posible más rápido por una tarjeta de salud, lo que hace que la prioridad se determine con mayor precisión, y la intervención está más de acuerdo con las condiciones de la comunidad.

Budi representó al alcalde de Semarang y dijo que los esfuerzos del Ayuntamiento de Semarang comenzaron a mostrar resultados concretos en mejorar la calidad de los servicios de salud.

Los datos de la Oficina de Salud de la Ciudad de Semarang hasta la 37ª semana de 2025 señalaron que la tasa de muerte de la madre en el año anterior cayó a 10 casos de 14 casos, mientras que la tasa de mortalidad del bebé también cayó considerablemente de 139 a 76 casos.

«El declive de la mortalidad de la madre y el bebé debe estar agradecido con nosotros, pero no nos hagan descuidados. En cambio, esto debe ser un refuerzo para que cada niño nace saludable y que cada madre esté a salvo», dijo.

Es por eso que invitó a todas las partes a mudarse juntas, porque la salud no es solo responsabilidad del personal médico, sino también de toda la comunidad.

Además del declive de la mortalidad, el gobierno de la ciudad de Semarang también prestó atención seria al problema del estenderamiento y la salud de los niños.

Según él, la salud desde el útero hasta la temprana edad determinará la calidad de la próxima generación de la nación.

«Queremos estar seguros de que, dado que el útero, los niños pequeños, recibieron toda la atención hasta los primeros jóvenes, porque fueron la próxima generación que Indonesia traería al oro en 2045», dijo.

En esa ocasión, también se dio aprecio a través de actividades brillantes a organizaciones profesionales que jugaron un papel importante en los intentos de reducir las tasas de mortalidad de las madres y los bebés.

A saber, la Asociación de Obstetricia y Ginecología Indonesia (POGI), la Asociación de Pediatría Indonesia (IDAI) y el equipo AMPSR (Vigilancia y Respuesta Perinatal materna).

Mientras tanto, el jefe de la Oficina de Salud de la Ciudad de Semarang, Abdul Hakam, enfatizó que los desafíos de salud como la tuberculosis, el retraso en el crecimiento y la salud mental requieren una estrategia de comunicación más fuerte y la cooperación de sector cruzado.

«Los casos de salud no solo pueden transferirse a la oficina de salud. Necesitamos la participación de todas las partes, desde el jefe del subdistrito, Lurah, hasta los marcos a nivel de RW. A través de este foro podemos compartir estrategias, fortalecer la comunicación y acelerar el programa exitoso», dijo.

Una de las innovaciones reforzadas es el programa Blokosuto con nueve clases temáticas, desde prevenir enfermedades infecciosas, mejorar la inmunización, hasta la salud mental y el comportamiento de la vida limpia.