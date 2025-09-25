Semarang City Dekranasda Cooperative Hotel se muestra con productos MSME

SEMARANG (Antara) – El Consejo Nacional de Artesanías de la Ciudad de Semarang (Dekranasda) trabaja junto con la hospitalidad para mostrar productos superiores de empresas micro y pequeñas y medianas (MSMES).

«Como un nuevo ‘proyecto piloto’ en el hotel HK Semarang Front One, al dar un área en el vestíbulo de la sala de ‘exhibición'», dijo el jueves el presidente de Semarang City Dekranasda Daily Daily, en Semarang, el jueves.

A través de una sala de exposición en el lobby del hotel, dijo, las MIPYME pueden usarla para mostrar sus productos superiores a los que los visitantes al hotel accesible para el hotel.

Según él, la sala de exposición en los hoteles es muy importante para que las MIPYME expanden y fortalezcan las marcas, porque debe haber muchos invitados.

«Así que aquí, al menos los productos superiores de la ciudad de Semarang pueden ser mejor conocidos aquí. Debido a que los huéspedes que vienen al hotel pueden ver, pueden comprar y también usarlos como recuerdos», dijo.

Además, dijo, los productos mostrados no eran solo un producto, sino que estaban estrictamente compuestos y también planteó las características de la ciudad de Semarang, uno de los cuales era un tamarindo.

«En otros lugares no hay tamarindo, entonces hay un pescado de leche con ‘toda la vida’ que puede ser un máximo de 6-7 meses, pero sin ratones. Luego está Batik donde el Batik se mezcla con técnicas de ecoprint», dijo.

Por el momento, dijo, se pueden ver al menos 25 a

«Es por eso que estamos muy marcados cuando hay otros hoteles en la ciudad de Semarang que quieren trabajar con la ciudad de Semarang Dekranasda. Porque en realidad hay muchas compañías de Semarang City MKB que son productos e industria», dijo.

Mientras tanto, el gerente general de HK Semarang Hotel Front One Doni Avenianto expresó su apoyo al desarrollo de MIPYME, especialmente en la ciudad de Semarang para ofrecer cabildeo como sala de exposición.

«Nuestros consumidores resultó ser el más grande en lugar de Yakarta. ¿Entonces las regiones en Java Central, Java Oriental y todas las especies. Seguimos pensando por qué no solo ayudamos a las MIPYME de la ciudad de Semarang?» Dijo.

Con invitados de diferentes regiones, como Yakarta, Bandung y Yogyakarta, especialmente durante las vacaciones,, por supuesto, dijo una gran participación para los productos MSME.

«Y siempre la dificultad es lo que nuestros invitados quieren comprar? Entonces, con la ayuda de amigos en el MSME (a través de exposiciones en el vestíbulo, etc.), el problema se puede resolver», dijo.