Semarang City cubierta está dirigida a plantar 10 mil manglares en la zona costera

SEMARANG (Antara) – La ciudad de Semarang City se enfoca en plantar 10,000 manglares en el área costera como una forma de cuidado para mantener la preservación de los ecosistemas costeros.

La alcaldesa de Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, en Semarang, dijo el viernes que su partido había plantado no menos de 4,000 manglares hasta finales de agosto de 2025 para plantarse.

«(Manglar, etc.) 10,000 El objetivo es. Pero si lo compramos en la guardería, debe ser periódico, que se puede tomar para plantarse al final de 4.000 manglares. Más tarde se puede agregar más tarde», dijo en Semarang, el viernes.

Según él, plantar manglares es muy bueno para prevenir el desgaste y el robo que puede ocurrir en áreas costeras que han amenazado las zonas costeras.

De hecho, Mangroven puede usarse como base de operaciones de Fauna -Habitat, de modo que se pueda mantener el ecosistema costero.

Hay dos tipos de manglares que se plantan en la zona costera de la ciudad de Semarang, a saber, Rhizophora mucronata o conocidos como manglares y marina de avicennia o fuego blanco.

Los manglares de Avicennia Marina se pueden usar como flor, mientras que el mangrovemangroven puede ser útil como tintes naturales.

«Esto demuestra que los manglares no solo son beneficiosos para la naturaleza, sino que también pueden usarse para mover las ruedas de la economía de la comunidad», dijo.

Anteriormente, Agustina también proporcionó la obligación de plantar manglar durante la alfabetización vegetal de manglar que coincidió con la conmemoración del 64º Día Scouts en Tugurejo, jueves (8/14).

Apreciaba la existencia de esta actividad de alfabetización porque para muchas personas podría ser una inspiración llevar a cabo la misión de salvar la zona costera de Semarang.

«Esto es bueno, un breve conocimiento. Esperamos que los niños vayan a la biblioteca luego para ‘navegar’, afortunadamente nuevamente cuando participan en la replantación», dijo.