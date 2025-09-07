Semarang City City: todavía necesitaba 63 Sppg Kitchen

SEMARANG (Antara) – El Ayuntamiento de Semarang dijo que actualmente requiere no menos de 63 cocinas de la Unidad de cumplimiento de los Servicios de Nutrición (SPPG) para cumplir con el Programa de comidas nutritivas (MBG) gratuitas en el área.

«En este momento hay 27 cocinas SPPG en la ciudad de Semarang de las necesidades de 90 cocinas SPPG», dijo el domingo de la Oficina de Educación de la Ciudad de Semarang Bambang Pramusinto, en Semarang.

Mencionó las necesidades de la cocina SPPG de manera uniforme en 16 subdistritos, incluido el distrito de Pedurungan, la necesidad de nueve unidades y solo una cocina SPPG.

En el distrito de South Semarang necesita ocho unidades y solo una cocina SPPG, después de lo cual West Semarang necesita siete unidades y ya hay dos cocinas SPPG.

Esos bastante en el distrito de North Semarang, no menos de tres unidades de las necesidades de cuatro cocinas SPPG, Tembalang, no menos de cuatro unidades de las necesidades de siete cocinas SPPG.

Posteriormente, el distrito de Ngaliyan es solo una unidad, de las necesidades de cinco unidades actualmente hay cinco cocinas SPPG.

También hay otros subdistritos que acaban de construir una cocina SPPG, a saber, el distrito de East Semarang (las necesidades de seis unidades), Semarang Central (seis unidades), Genuk (seis unidades) y Gajahmungkur (cuatro unidades).

Sin embargo, hay una serie de subdistritos que todavía están vacíos, a saber, el distrito de Gayamsari que requiere cuatro unidades, Candisari no menos de cuatro unidades y dos unidades. Los tres distritos aún no han tenido una cocina sppg.

Dijo que el objetivo del programa MBG en Semarang City era de 256,402 personas, con el número actual de beneficiarios no menos de 72,067 personas.

Es decir, no hay menos de 158,048 personas que no han recibido los beneficios del programa MBG.

Bambang se aseguró de que la dedicación del Ayuntamiento de Semarang acelere la construcción de la cocina SPPG para satisfacer las necesidades de MBG para el grupo objetivo.

«Para satisfacer las necesidades de MBG para estudiantes, mujeres embarazadas, madres y niños pequeños, tratamos de acelerar a través de la cooperación entre el gobierno y los socios de la comunidad», concluyó.