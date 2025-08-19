Semarang City Business Srikandi Food

SEMARANG (Antara) – El Gobierno de Semarang City, Central Java, confirmó la comida de Srikandi como perdón en capacitar a la comunidad en varios esfuerzos para realizar la seguridad alimentaria.

El alcalde de Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, en Semarang, explicó que los alimentos de Srikandi consistían en diferentes elementos de arriba a abajo.

Srikandi Food consta de varios elementos, que van desde el alcalde, presidente del Equipo de Empoderamiento de Bienestar Familiar (PKK), la esposa de Camat, Lurah, hasta RT y RW.

«La tarea de Srikandi Food es mantener cuatro pilares, a saber, la disponibilidad de alimentos, acceso a alimentos, diversidad local de alimentos y seguridad alimentaria», dijo.

Espera que la comida de Srikandi pueda ayudar a cambiar el estilo de vida de las personas con respecto a la comida, por ejemplo, no desperdiciar comida.

«En realidad es activo para el movimiento de ‘residuos y pérdidas de alimentos’, pero la nueva escala no es la esperada. Con esta heroína alimentaria se salvará más comida», dijo.

Luego, Srikandi Food también puede ayudar a informar a la comunidad con respecto a la seguridad alimentaria.

«Tal vez entrenaremos juntos más tarde, de lo contrario, hay hallazgos de alimentos peligrosos que la comunidad consume», dijo.

Mientras tanto, el jefe de la Oficina de Seguridad de la Ciudad de Semarang Sarwiningsih Sceyawulan es que Srikandi Food se convertirá en un «modelo a seguir» para la comunidad.

«También son el ‘modelo a seguir’ en nuestros hijos, de modo que la adecuación de la dieta alimentaria y alimentaria está de acuerdo con (B2SA), que es diversa, nutritiva, equilibrada y segura», dijo.

En la distribución de alimentos, dio un ejemplo de que los alimentos Srikandi pueden activar los neumáticos de los alimentos o absorber en su entorno en la red cooperativa roja y blanca.

«E incluso si la comida no debe ser un desperdicio de alimentos, debe haber un desperdicio de alimentos preciso.

También espera que Srikandi Food sea un «modelo a seguir» de las madres en su entorno que propague virus positivos en la seguridad alimentaria.

En esa ocasión había cientos de alimentos Srikandi de 177 aldeas, 16 subdistritos, luego gestión de PKK, a miembros legislativos y organizaciones juveniles.

«Esperamos que cada vez más (comida de Srikandi, etc.), de diferentes organizaciones. Luego, moveremos la OPT (organización regional del dispositivo)», dijo.