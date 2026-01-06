Semarang aspira a una cobertura de garantía de empleo del 71,59 por ciento

Semarang (ANTARA) – El gobierno de la ciudad de Semarang aspira a que la fuerza laboral cubierta por el programa de seguridad social alcance el 71,59 por ciento este año, o el equivalente a 170.000 trabajadores.

La alcaldesa de Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, dijo el martes que la cobertura de la seguridad social actualmente es del 51,59 por ciento.

Según él, proteger a los trabajadores vulnerables es parte de los esfuerzos para mantener la resiliencia social de la comunidad.

Por eso, dijo, la seguridad social garantiza que el Estado esté presente cuando los ciudadanos enfrentan riesgos laborales inesperados.

Para llegar a los trabajadores del sector informal que no están protegidos, el programa del Aparato Civil Estatal (ASN) Cuida a los Trabajadores Vulnerables es uno de los pasos acelerados, dijo.

El programa ASN Cares for Vulnerable Workers es parte de los esfuerzos del gobierno de la ciudad de Semarang para ampliar el alcance de la participación laboral en la seguridad social, de acuerdo con las directrices del gobierno central.

«Este programa está diseñado para que los trabajadores informales sigan sintiéndose seguros en el trabajo. Cuando surgen riesgos, no se quedan solos con la carga», afirmó.

Este compromiso se ve reforzado por la Ordenanza núm. 26 de 2025 de la alcaldía de Semarang sobre protección social de los trabajadores vulnerables, que permite financiar las contribuciones de fuentes de la APBD y otras fuentes, incluida la participación de la ASN.

A través de este programa, el gobierno de la ciudad de Semarang invita a todas las ASN a participar activamente registrándose y pagando contribuciones al programa de seguridad social para al menos un trabajador vulnerable.

En el futuro, el Gobierno de la ciudad de Semarang seguirá fomentando la participación de ASN y fortaleciendo la cooperación con BPJS Empleo, para que los trabajadores más vulnerables de la ciudad de Semarang reciban una protección social sostenible y específica en el trabajo.

Ngatimah, residente de la ciudad de Semarang, figura como uno de los beneficiarios del programa ASN Cares for Vulnerable Workers.

El trabajador eventual sufrió un accidente mientras ayudaba a un vecino que estaba celebrando una fiesta y tuvo que ser tratado en el Hospital KRMT Wongsonegoro de Semarang.

Dadas las limitadas circunstancias económicas de la familia y los ingresos inestables de su marido, él aún puede recibir tratamiento sin incurrir en costos hasta que se recupere.