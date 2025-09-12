«Semarang Agro Expo 2025» Promoción de productos agrícolas procesados

SEMARANG (Antara) – El gobierno de la ciudad de Semarang mantuvo «Semarang Agro Expo 2025» para promover y comercializar productos agrícolas y productos agrícolas procesados, cría y pesca de animales en la ciudad de Atlas.

«Esta actividad está destinada a aumentar la conciencia pública sobre la importancia del desarrollo del sector agrícola para apoyar la seguridad alimentaria», dijo el jefe de la Oficina de Agricultura de la Ciudad de Semarang en Semarang, Java Central, el viernes.

La exposición tuvo lugar en UPTD Agrobusiness/Garden of Agriculture/Agricultural Extension Office (BPP) Mijen, Semarang, del 12 al 14 de septiembre de 2025.

Aparecen al menos 32 cabañas, que consisten en grupos de agricultores (KT), grupos de mujeres de agricultores (KWT), académicos, comunidades UMKM 15 Stan y cuatro herramientas y máquinas agrícolas (Alsintan).

Semarang Agro Expo 2025 lleva el tema «Agricultura para el futuro, manteniendo la seguridad alimentaria sostenible», que enfatiza la importancia de la agricultura para aumentar la productividad y la calidad de los productos agrícolas destinados a mantener alimentos sostenibles.

Dijo que «Semarang Agro Expo 2025» tiene varias actividades, como exposiciones de productos frescos y agricultura procesada, cría y pesca de animales, capacitación de Empon-Empon, concursos de Tani para niños de secundaria de la ciudad de Semarang.

Luego, la competencia de paquetes de deseos Empon-Empon para PKK en la ciudad de Semarang, la competencia compacta para el Grupo de Agricultores (KT) y el Grupo de Mujeres de Farmers de Semarang City (KWT).

De hecho, hay un evento de «Fun Fun», programa de entrevistas, competencia de ganado, agricultores de Kobar, así como varios entretenimiento y recursos para la educación agrícola para la comunidad.

«Además de los productos frescos, queremos promover innovaciones de productos agrícolas procesados, cría de animales y pesca para mejorar la calidad y cantidad de producción agrícola en la ciudad de Semarang», dijo.

Espera que se espera que «Semarang Agro Expo 2025» sea un foro para agricultores, actores comerciales y la comunidad para compartir conocimiento, experiencia e innovación en la agricultura.

Además, dijo, se espera que la exposición aumente la cooperación entre el gobierno, las MIPYME, los actores de agronegocios y la comunidad en el desarrollo del sector agrícola en la ciudad de Semarang.

