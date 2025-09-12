BATANG, Java Central (Antara) – Industrolis de la Zona Económica Especial (KEK) de Batang Regency, Java Central, dijo que PT LBM Energi Baru Indonesia, una de las compañías de afiliación global que se conoce como proveedor de fosfato de hierro de litio (LFP) en el mundo, RP1. RP1. RP1. RP1. RP1. RP1. RP1. RP1. RP1. RP1. RP1. RP1. RP1. RP1. RP1. RP1. RP1. RP1. RP1. Rp1.5.

El presidente presidente del Batang Nguurah Wirawan Industrolis Kek en Batang dijo el jueves que la primera fase de la inversión de Rp1.5 billones estaría en un área de 31.72 hectáreas y dividida en tres fases de desarrollo.

Según él, esta instalación se centrará completamente en la exportación con una capacidad objetivo de 150 mil toneladas de LFP y 150 mil toneladas de FP por año.

Además, dijo, la Industropolis de Batang también será la ubicación del mayor centro de investigación y desarrollo de LFP en Indonesia y el epicentro que hace el nacimiento de las innovaciones de baterías verdes que respaldan el ecosistema de vehículos eléctricos, barcos eléctricos, motores eléctricos, motores eléctricos, a futuros sistemas de almacenamiento de energía.

«La presencia de LBM en el Batang Industropolis Kek es una prueba clara de que esta región es confiable por los actores globales en la clase mundial. Estamos orgullosos de que Batang ahora sea una parte importante de la nueva cadena de suministro de energía en el mundo, mientras que se abren grandes oportunidades para el crecimiento económico local y nacional», dijo.

El director ejecutivo de PT LBM Energi Indonesia, Batang Washington Feng, dijo que la consideración de la selección del Batang Industropolis Kek como sitio de inversión porque esta área tiene una posición estratégica, una elegante infraestructura y un fuerte apoyo al ecosistema de inversión.

«Presentaremos un centro de producción, así como una nueva innovación energética que puede responder a las necesidades del mercado mundial», dijo.

Con este paso monumental, la industria SEZ de Batang es cada vez más erguida como el centro de la industria verde de la clase mundial, así como la fuerza impulsora de evosistema o un lugar para reuniones internacionales de inversión, la última tecnología y talentos superiores de Indonesia para el futuro de la nueva energía.

