Seis vehículos involucrados en un accidente de conducir en la carretera de peaje de Semarang

Semarang (Antara): un accidente consecutivo con tres camiones y tres autos tuvieron lugar KM 432 Tolwegen en la ciudad de Semarang Jatingaleh -Gayamsari el viernes por la noche.

Kasat Lantas Polrestabes Semarang Akbp Yunaldi dijo que no hubo víctimas que murieron en el incidente.

«Ninguna víctima había muerto, tres personas resultaron heridas», dijo.

Dijo que el accidente fue un camión Tronton, un camión de contenedores, un camión de caja y tres autos.

Yunaldi no ha podido proporcionar información sobre la causa del desafortunado evento que el vehículo ha experimentado que condujo de sur a norte.

Dijo que la tecnología de tráfico se estaba llevando a cabo para anticipar la densidad de los vehículos que pasarían.

Explicó que el vehículo desde la dirección del solo que fue a la salida de Gayamsari o Muktiharjo, fue parcialmente desviado por la ciudad de Semarang

Esto, dijo, se llevó a cabo para facilitar el proceso de evacuación de los vehículos involucrados en el accidente.

En el accidente, el carro de contenedores se derrumbó en la mediana de la carretera para causar su cola sobre el camino.

La tecnología de tráfico, continuó, se aplicará hasta que se complete la evacuación de vehículos con accidente.

