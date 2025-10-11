Seis sitios del patrimonio cultural de Jepara Regency pasaron la sesión de WBTb Indonesia de 2025

Jepara (ANTARA) – Se recomienda que un total de seis sitios del patrimonio cultural en Jepara Regency, Java Central, sean designados Patrimonio Cultural Inmaterial de Indonesia (WBTb) para 2025.

«Después de la sesión del WBTb, se adoptaron los seis sitios del patrimonio cultural propuestos por Jepara Regency, a saber, Batik Jepara, Baratan Kalinyamatan, Horog-horog, Memeden Gadhu, Pindang Serani y Jepara Calligraphy Carving», dijo el sábado Ali Hidayat, jefe del Departamento de Turismo y Cultura de Jepara en Jepara.

Reveló que el anuncio fue hecho por un equipo de expertos de WBTb del Ministerio de Cultura, Dirección General para la Protección de la Cultura y Tradición, Dirección de Patrimonio Cultural, Ministerio de Cultura de la República de Indonesia, a través de reunión de zoom el viernes (10/10) desde Yakarta.

Ali Hidayat expresó su agradecimiento al equipo del Sector Cultural y a la comunidad que apoyó el patrimonio cultural propuesto.

«Por supuesto que esto es un duro trabajo conjunto. Gracias a Dios hay resultados», afirmó.

Cada uno de los patrimonios culturales propuestos tiene obviamente su propio carácter, fortalezas y privilegios.

Por ejemplo, Jepara batik merece y merece el premio WBTb porque es uno de los legados de RA Kartini cuando vivía en Jepara.

«Kartini enseñó a las niñas de Jepara cómo hacer batik en la terraza trasera del pabellón», dijo.

Luego está el pindang serani, la comida de los pescadores de Jepara, que se ha convertido en un plato típico de la ciudad de Ukir hasta ahora.

Asimismo, el horog-horog fue un sustituto del arroz durante la ocupación japonesa. Hasta ahora, el horog-horog se sirve para dar la bienvenida a invitados importantes en el Jepara Regency Hall.

Baratan Kalinyamatan es una tradición dejada por la reina Kalinyamat hasta el día de hoy. Lo mismo se aplica a la tradición de los agricultores de Jepara, conocida como Memeden Gadhu.

Según él, esto no es un asunto fácil, porque requiere un proceso bastante largo y seriedad por parte del gobierno.

«El gobierno, a través de Jepara Disparbud, está comprometido a preservar los recursos culturales locales de Jepara», dijo.

Se espera que la designación WBTb fortalezca la identidad de Jepara como una región con una riqueza diversa de tradiciones y artes.

Si estos seis patrimonios se designan como patrimonio cultural inmaterial, Jepara ya tiene 15 WBTb.

Comenzando con Carving Art en (2015). Lomban, Torch War y Jembul Tulakan ditahu (2020), Troso Weaving (2022), Kentrung y Emprak (2023), Macan Kurung y Barikan (2024). Así como seis sitios de patrimonio cultural para 2025.