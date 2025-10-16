Seis presos de alto riesgo, entre ellos Ammar Zoni, fueron trasladados a Nusakambangan.

Yakarta (ANTARA) – La Dirección General de Prisiones (Ditjenpas) ha trasladado a seis prisioneros de alto riesgo (alto riesgo) de Yakarta a Nusakambangan, concretamente cinco prisioneros y la celebridad Ammar Zoni, recientemente sospechoso de estar involucrado en un caso de tráfico de drogas.

La jefa de la Subdirección de Cooperación de la Dirección General de Seguridad, Rika Apranti, explicó que Ammar Zoni y otros cinco detenidos llegaron a Nusakambangan, Java Central, alrededor de las 7:43 am del jueves. Luego fueron recluidos en la prisión de máxima seguridad de Karanganyar.

«Esto es una prueba de que las advertencias del Ministro de Inmigración y Prisiones y del Director General de Prisiones son serias: cualquier persona involucrada en el tráfico de drogas será procesada», dijo Rika en un comunicado en Yakarta.

La transferencia se llevó a cabo bajo la dirección de funcionarios de seguridad de inteligencia y cumplimiento interno de la Dirección General de Pasir, junto con miembros de la Policía de Yakarta Oriental, el Cuartel General de la Policía Nacional y funcionarios de la Oficina Regional de Yakarta de la Dirección General de Pasir.

«La entrega y recepción en Nukambangan se llevó a cabo de acuerdo con los SOP (procedimientos operativos estándar) aplicables», dijo Rika.

Según él, como prisioneros. alto riesgo Otra persona trasladada a Nusakambangan, Ammar Zoni, también recibirá máxima seguridad y escolta junto con otros cinco reclusos.

Anteriormente, 41 prisioneros de alto riesgo de la zona de Yakarta fueron trasladados a la prisión de máxima seguridad de Nusakambangan, en Cilacap Regency, Java Central, el lunes por la mañana.

«De la zona de Yakarta, fueron colocados en cinco prisiones de máxima máxima en Nusakambangan», dijo Mardi Santoso, jefe de la Dirección General de Prisiones de la región de Java Central.

El traslado de decenas de presos fue seguido de cerca por el personal penitenciario y policial.

