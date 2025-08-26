Seis, el gobierno de la ciudad de Tegal OPD recibe precios

Tegal (Antara): un total de seis organizaciones de dispositivos regionales (OP) dentro del gobierno de la ciudad de Tegal con la evaluación más alta del desempeño del dispositivo regional de 2025, recibió un precio del gobierno de la ciudad de Tegal. Este premio es un espíritu de entusiasmo para los dispositivos regionales para alentar la mejora del desempeño del Abierto y la calidad de la implementación de la implementación de la implementación de la responsabilidad de las intenciones públicas (AKIP).

El premio fue distribuido directamente por el alcalde de Tegal, Dedy Yon Supriyono junto con el alcalde adjunto de Tegal, Tazkiyyatul Muthmaminah y el Secretario Regional de la Ciudad de Tegal, Agus Dwi Sulistyantono durante la manzana con la Intain de la Ciudad Tegal de Ash.

La Oficina de Inversiones y Servicios Integrados de la Ciudad de Tegal de De Zes Opd (DPMPTSP) Met de Hoogste Waarde I, Inspección regional Van Tegal City Met de Hoogste Waarde II, Oficina de Educación y Cultura de Tegal Met de Hoogste Waarde III, Tegal City Regional Secretariat Met de Hoogste Met Wagal Met de Hogal Met de Hogal Met. Waarde Van de V en Tegal Oost -Tegal Tegal City con el valor más alto del VI.

En la manzana, el alcalde de Tegal también presentó un decreto de pensiones (SK) a nueve ASN que alcanzó el Gimite de Pensiones (BUP) a partir del 1 de septiembre de 2025.

El alcalde de Tegal expresó su mayor aprecio y aprecio a los ASN que se retiraron en agosto.

«Gracias por la dedicación, lealtad y dedicación que se han dado durante años para el gobierno de la ciudad de Tegal y la amada comunidad», dijo.

Además, el alcalde de Tegal también transfirió una serie de notas en su mandato junto con la discusión de los cambios en el presupuesto regional de ingresos y gastos (APBD) en la ciudad de Tegal en 2025.

El primero es dar prioridad al bienestar de las personas, el alcalde espera que la asignación de presupuesto sea más a favor de los sectores que afectan directamente las necesidades de la comunidad, como la educación, la salud, las MIPYME y la infraestructura ambiental.

A continuación se responde a la dinámica socioeconómica, el alcalde espera que los cambios en el presupuesto puedan responder a los desafíos reales.

«Por ejemplo, el impacto de la inflación, ajustar el precio de los productos básicos y la recuperación económica posterior a la construcción», dijo el alcalde de Tegal.

Lo siguiente es la transparencia y la responsabilidad, el alcalde espera que el proceso de discusión entre la agencia de presupuesto (Banggar) y el equipo del gobierno regional (TAPD) pueda tener lugar abiertamente al involucrar al público y a los medios de comunicación, para que el público sepa dónde la dirección del desarrollo y los gastos regionales.

Posteriormente, la eficiencia y efectividad del programa, el alcalde de la historia puede transferirse a actividades más productivas y muy efectivas.

El siguiente es el fortalecimiento de la identidad local y cultural, se espera que Tegal como ciudad que será tradición, tenga apoyo presupuestario para la preservación cultural, la promoción turística local y las actividades comunitarias que refuerzan la identidad de la ciudad de Tegal.

Esta última es la sinergia entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, el alcalde espera que la discusión del cambio en la ciudad de Tegal APBD en 2025 pueda ser armoniosa.

«Con el espíritu de cooperación en interés de las personas, no solo la formalidad o retirando los intereses políticos», dijo.