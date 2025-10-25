Seis atletas de ju-jitsu enviados a los SEA Games 2025

Kudus (ANTARA) – La Junta Ejecutiva de Ju-jitsu de Indonesia (PBJI) ha preparado a seis de los mejores atletas para competir en los SEA Games 2025, previstos para diciembre de 2025, con el objetivo de conseguir dos medallas de oro.

«En realidad, hemos preparado a muchos atletas. Sin embargo, después de pasar por cuatro evaluaciones realizadas por el Asistente Adjunto y el Adjunto IV del Ministerio de Juventud y Deportes (Kemenpora), se determinaron seis atletas», dijo el presidente general de PBJI, Dedy Triharjanto, en Kudus el sábado.

Dijo que un total de 13 personas participarían en la preparación del equipo nacional de ju-jitsu de Indonesia para el evento bienal, incluidos atletas, entrenadores y equipos de apoyo.

Aunque solo hubo seis atletas, admitió estar agradecido porque no todos los deportes tuvieron la misma oportunidad de ser enviados al mayor evento deportivo del Sudeste Asiático.

Los requisitos para ser enviado al campeonato bienal, dijo, no son fáciles porque es necesario tener experiencia en el escenario internacional y experiencia adicional a nivel nacional, por lo que es necesario tener dos boletos, es decir, el campeón internacional y, por supuesto, el campeón nacional.

A finales de octubre, añadió, se realizará otra revisión con la esperanza de asignar atletas adicionales.

«Hemos escuchado que el gobierno, a través del presidente de la República de Indonesia, apoya mucho los deportes que se están preparando para participar en los Juegos del Sudeste Asiático de 2025 en Bangkok, Tailandia», dijo.

De los seis atletas nombrados, tres son de Java Oriental, dos de Java Occidental y uno de DKI Yakarta. Competirán en diferentes competiciones según la categoría de peso, ya que en los SEA Games las categorías de participación se determinan basándose únicamente en el peso corporal.

Incluso si el número de atletas aumenta, los atletas que ganen el Kudus Martial Arts PON 2025 tendrán prioridad para la selección para los Juegos SEA de Tailandia.

«PBJI sigue siendo optimista de que puede lograr su objetivo de dos medallas de oro en los SEA Games de 2025, al tiempo que fortalece la posición de Indonesia como una de las potencias del jiu-jitsu en la región del Sudeste Asiático», dijo.