Seguro indonesio parada 2025 grados

Semarang (Antara) -La Asociación Indonesia de Aseguradores del Alma (Perji) celebró la 6ta Cumbre de suscripción de Indonesia (IIS) con el tema «poder digital, innovación digital de la primera lección del cliente y enfoque del cliente para la transformación de seguros y reclamos».

Presidente de Perji Dr. Desy Kusumayati, Aak., Aaaij., Und., Crgp., AMRP, en un comunicado en Semarang el viernes, declaró que IIS 2025 marcó la dedicación de la industria de seguros de alabanza.

«Summit ‘refleja nuestra dedicación para promover la profesión de seguros de vida y, al mismo tiempo, adoptar el espíritu de cooperación e innovación en el sector de seguros», dijo la cifra que también es director de actividades de vida y salud de PT Indoperkasa Sukesjaya Transancia (Inee).

Según él, IUS 2025, que tuvo lugar del 13 al 14 de agosto, utilizó soluciones digitales con un enfoque orientado al cliente para transformar los seguros y las reclamaciones.

«Esperamos construir discusiones que no solo inspiren, sino que también produzcan una solución más flexible y están dirigidos a personas de seguros profesionales para el progreso del futuro de la industria», dijo.

Explicó que la reunión tenía como objetivo fortalecer las habilidades del asegurador, distribuir la información más reciente sobre la dinámica de la comunidad empresarial y las técnicas de seguros, y promover el sector de seguros a través de enfoques y clientes basados en tecnología.

La agenda discute, entre otras cosas, la inteligencia artificial (IA) en el seguro de salud, los préstamos de precios y la inclusión técnica del seguro, luego las discusiones de paneles se llenan con material sobre la gestión de costos hospitalarios, la detección de reclamos con «aprendizaje automático», para la implementación de regulaciones y decisiones de la Corte Constitucional.

IUS 2025 se convirtió en una plataforma para fomentar la cooperación entre las aseguradoras, los gerentes de reclamos, los equipos de productos y los actuarios para crear procesos comerciales más eficientes y carteras sostenibles.

Se espera que la actividad facilite la discusión en profundidad y fortalezca las redes profesionales para navegar por el futuro del sector de seguros indonesio para una mejor dirección.

«Nuestra esperanza, este foro no es solo un lugar de aprendizaje, sino también espacio para construir Kruis -Professional y cruzar la cooperación para el progreso del seguro de vida, el seguro de salud y las industrias de seguros generales en Indonesia», dijo.

«Al utilizar la tecnología como la IA y el aprendizaje automático, podemos aumentar la precisión de la selección de riesgos y la detección de fraude, mientras garantizamos mejores experiencias de los clientes», agregó.

El Comisionado Adjunto del Fondo de Pensiones de Seguros, Garantía y OJK, Iwan Pasila, dijo que el OJK considera al sector de seguros como ecosistema con seguros, reaseguros e intermediarios (agentes y corredores) compañías.

Los agentes representan a la compañía, mientras que los corredores representan a la persona asegurada y OJK fomenta una separación clara de los roles entre los dos.

«Para ayudarnos a supervisión de la supervisión, OJK indica que las aseguradoras y otras profesiones pueden concentrarse en tres aspectos, a saber, la adecuación de las primas, la equidad de las necesidades de reserva premium y la gestión de transacciones para cumplir con las obligaciones», dijo.

Al fomentar la aplicación de las mejores prácticas para enfrentar grandes riesgos, como desastres naturales, muerte, cibernética, salud y ahorro de pensiones.

Actualmente, OJK también está desarrollando una base de datos de políticas para proporcionar información sobre la industria y garantizar una buena gestión de responsabilidad civil. El comportamiento positivo de los intermediarios es crucial, por lo que se les pide a las empresas que apliquen adecuadamente las mejores prácticas, los agentes de capacitación y licencia y que controlen su desempeño financiero. OJK enfatizó la importancia del papel del seguros y el monitoreo de margen y la consistencia del producto para apoyar un ecosistema de seguro saludable.

Mientras tanto, el presidente de la Junta de Administración de Aaji, Budi Tampubolon, enfatizó que las aseguradoras de vida juegan un papel importante en el crecimiento, la calidad y el atractivo del sector de seguros de vida.

«Creo que las aseguradoras pueden responder este desafío con otras profesiones para crear un sector de seguros de vida orgulloso», dijo.