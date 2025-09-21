Secretario Regional de Banyumas: mayor capacidad en la gestión de desastres

Banyumas (Antara) – Secretario Regional de Banyumas (Sekda) Agus Nur Hadie invita a todas las partes, incluida la gente de Banyumas Regency, Central Java, a continuar trabajando juntos y aumentar la capacidad en la gestión de desastres en la región.

«Banyumas tiene un área del 4.08 por ciento de la provincia de Java Central con varias condiciones naturales, que van desde montañas, valles hasta ríos. Este factor nos hace territorio susceptible a los desastres, especialmente durante las altas precipitaciones como ahora

En relación con esto, apreció la Agencia de Gestión de Desastres Regionales de Banyumas Regency (BPBD), Basarnas, el jefe de la sucursal de Muhammadiyah Ajibarang, así como la comunidad comprometida con el desarrollo de fuentes de desastres porque la gestión de desastres era una responsabilidad conjunta, no solo el gobierno.

Es por eso que, dijo, sus actividades de entrenamiento son muy importantes como una oferta de voluntarios para tratar con desastres, de modo que se espera que todos los participantes tomen la capacitación en serio pero siguen siendo divertidas.

«La absorción del conocimiento tanto como sea posible, practique en el campo y lo extiende a otras comunidades que no han participado en la capacitación. Con más y más personas están siendo entrenadas», enfatizó.

Admitió que era optimista de que Banyumas sería más resistente en los desastres con la sinergia de diferentes partidos de acuerdo con su papel y competencia.

«Esperemos que los esfuerzos que hacemos hoy (9/21) serán buenas obras, no solo para nosotros mismos, sino también para la comunidad en general», dijo el secretario.

Mientras tanto, el jefe de la División de Emergencia y Logística de Banyumas Regency BPBD Andi Risdianto dijo que la capacitación fue seguida por 80 participantes de la PC Muhammadiyah Ajibarang y la Unidad de Protección Comunitaria (Satlinsmas) de la aldea de Pandansari.

En esta actividad, dijo, los participantes recibieron una serie de materiales importantes que van desde la gestión de desastres, el uso de equipos de liquidación de emergencia, para aumentar la conciencia en condiciones de emergencia.

Espera que la capacitación pueda promover la motivación y el papel activo de la comunidad en los intentos de aumentar la capacidad de la gestión de desastres y, al mismo tiempo, la voluntad de ayudar a otros a promover.

«También se espera que esta actividad mejore estas habilidades, conocimientos y mecanismos o sistemas en el alivio de desastres en Banyumas», dijo Andi.

