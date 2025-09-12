Secretario: el género de embajador prepara la generación de jóvenes de calidad

MAGELANG (Antara) – El secretario regional de la ciudad de Magelang, Hamzah Kholifi, explicó que el embajador de la planificación de la generación (género) desempeñó un papel importante en la preparación de jóvenes en un área saludable, productiva y de calidad.

«El género embajador aprenderá a mantenerse alejado del matrimonio temprano, sexo y drogas pre -maritales, de modo que se conviertan en una generación formidable que contribuye considerablemente a la nación», dijo en el lanzamiento de la sección Procompim del gobierno de la ciudad de Magelang en Magelang el jueves.

Dijo que con la gran apreciación definitiva del Embajador y Jamoree del evento de creatividad (Adujak) y el Centro de Información y Asesoramiento Juvenil (PIK-R) en el Edificio de Mujeres de la Ciudad de Magelang, iniciado por el Departamento de Empoderamiento de la Comunidad, DPP4) Ciudad de Población y Protecciones Familiares.

La actividad, dijo, no fue solo un evento de búsqueda de talento, sino un foro estratégico para dar a luz al embajador de género que estaba listo para convertirse en la primera línea en la socialización del programa de orgullo Kencana en el área.

«Los embajadores de género seleccionados son personas de Magelang -Yonge que piensan que seremos un ejemplo, pionero, motivador y promotores para otros adolescentes», dijo.

Espera que puedan ser la punta de lanza para llegar a bonificaciones demográficas y darse cuenta de que la visión de Indonesia fue de 2045.

El programa de género, dijo, no solo sobre la planificación familiar, sino que también da prioridad a la formación del carácter nacional.

El presidente del Comité de Adujak de la ciudad de Magelang, Aenjelya Putri Wijaya, explicó que el proceso de selección de la selección de este año había completado una serie de fases estrictas.

«Este es nuestro segundo año para tener un acorde. Trabajamos junto con Pik-R en las escuelas», dijo.

El proceso de selección comienza con el registro abierto, seguido de pruebas administrativas, pruebas escritas, a entrevistas.

Dijo que, de cientos de registrantes, se seleccionaron 10 pares de finalistas por el embajador del género y 11 finales de Pik-R que luego recibieron información intensiva antes de ir a la ronda final.

El primer campeón de esta final representará a la ciudad de Magelang en actividades similares a nivel provincial de Java central.

«Esperamos que los embajadores de género seleccionados puedan hacerse el nombre de la ciudad de Magelang a nivel provincial y continuar inspirando a otros adolescentes», dijo.