Se viraliza un vídeo de acoso en un instituto de secundaria de Blora, una iniciativa del Gobierno regional

Semarang (ANTARA) – Un caso de presunto acoso en una escuela secundaria (SMP) en Blora Regency, Java Central, llamó la atención del público después de que un video del incidente circulara ampliamente en una aplicación paga.

En el vídeo de 25 segundos, parece que un estudiante está siendo tratado desagradablemente por algunos de sus amigos en el baño de la escuela.

Se vio a la víctima recibiendo puñetazos y burlas, mientras otros estudiantes simplemente observaban sin intentar intervenir.

El jefe del Servicio de Educación de Blora Regency, Sunaryo en Blora, confirmó el sábado que su partido había recibido un informe sobre el incidente.

«Hemos consultado con la escuela y los padres de los estudiantes. Este asunto será tratado con seriedad para que no vuelva a suceder», afirmó.

La escuela rápidamente tomó medidas llamando a los estudiantes involucrados y a sus respectivos padres para una mediación.

El director se disculpó por el incidente que empañó el buen nombre de la escuela.

«Este incidente tuvo lugar el viernes (11 de septiembre) durante el receso. Hemos reunido a los padres del perpetrador y de la víctima y hemos trabajado con la Policía del Sector, la Unidad PPA de la Policía de Blora, el Departamento de Educación y los Servicios Sociales para tomar medidas adicionales de desarrollo. La escuela está muy preocupada por este incidente», dijo.

Cuando fue contactado, el jefe de policía de la ciudad de Blora, AKP Rustam, dijo que su partido había tomado medidas rápidas al visitar la escuela donde tuvo lugar el incidente.

Rustam añadió que su partido buscaría aclaraciones de todas las partes que aparecen en el vídeo el lunes (11/10).

«El próximo lunes citaremos a todos los involucrados para interrogarlos», dijo el jefe de policía de Blora City, AKP Rustam.

Luluk Kusuma Agung Ariadi, jefe del Servicio Social para el Empoderamiento de las Mujeres y la Protección Infantil de Blora Regency (Dinsos P3A), dijo que se brindará asistencia psicosocial a las víctimas y a los perpetradores para que incidentes similares no vuelvan a ocurrir.

«Hemos enviado un equipo de trabajadores sociales para realizar una evaluación inicial. Nuestro objetivo es restaurar el estado psicológico del niño y desarrollar el carácter de todas las partes involucradas», explicó.

Este caso es un recordatorio para todos los profesores, estudiantes y padres de que deben trabajar juntos para crear un entorno de aprendizaje seguro, adaptado a los niños y libre de violencia en las escuelas.