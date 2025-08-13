Se sospecha que más de 100 agencias de Hajj están involucradas en un caso de cuota

Yakarta (Antara): la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK) sospecha que hay más de 100 agencias de viajes Hajj involucradas en el presunto caso de corrupción con respecto a la determinación del coter y la organización de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024.

‘Viajar (Agencia de viajes HAJJ, ed.) No solo uno. Docenas, incluso si no estoy más de 100 equivocados, sí. Gran parte «, dijo el representante interino de la tarea y el rendimiento del KPK ASEP Guntur Rahayu en el KPK Red and White Building, Yakarta, martes por la noche (12/8).

Según ASEP, la gran agencia de viajes de Hajj también recibió una gran ración especial de la asignación de 10,000 Hajj Cotum extra en 1445 Hijri o 2024 AD.

«Tal vez si viajar El grande puede crecer, más aún, la cuota ha sido de los 10,000. Cuando viajar El pequeño obtiene 10 o hace 10. Así que según viajarEntonces «, dijo.

La cotera especial de 10,000 hajj está regulado en el decreto del Ministro de Religión Número 130 de 2024 con respecto al hajj extra de 1445 Hijri/2024 AD.

Basado en el decreto, el gobierno indonesio del gobierno indonesio obtuvo el gobierno indonesio del gobierno aarabico de 20,000 personas divididas en 10,000 hajj -quotum regulares y 10,000 hajj cotum especiales.

En ese momento, el Ministerio de Religión distribuyó una cuota adicional de 10,000 para Hajj regular y 10,000 para Hajj especial.

Esto no está de acuerdo con el Artículo 64 de la ley número 8 de 2019 con respecto a la implementación de Hajj y Umrah, que regula un hajj especial del 8 por ciento, mientras que el 92 por ciento para el cotizador de Hajj regular.