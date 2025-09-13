Se sospecha que decenas de habitantes de Semarang experimentan un envenenamiento de la fiesta de la fiesta

SEMARANG (Antara) – Se dice que docenas de habitantes del mismo sanguinyu Wetan, Semarang City, Central Java, experimentó envenenamiento después de comer comida de la celebración de la celebración de las familias en la región

«Docenas de habitantes en una de las aldeas de la región de Echt Wetan asistieron a la celebración para conmemorar la muerte de un miembro de la familia en el área», dijo la policía de Genuk, comisionado Rusmanto, el sábado Rusmanto en Semarang.

Según él, la familia que celebró una celebración lo cocinó el viernes (12/9) que se celebró esa noche, sirvió sus propios platos.

Explicó la comida que se servía en el paquete de armario de arroz, que incluye arroz, encurtidos, salsa de hígado de pollo al horno y platos de carne.

Después de irse a casa y comer la comida, dijo, algunos comenzaron a quejarse del dolor y las náuseas.

«A la medianoche había 21 personas que tuvieron que ser llevadas al Hospital WongSonegoro debido a los vómitos y la diarrea», dijo.

Según él, la policía que recibió el informe había protegido muestras de alimentos que, según los informes, fueron la causa de la intoxicación que tuvo que ser investigada en el Laboratorio de Salud de la Ciudad de Semarang.

Además, continuó, la policía también había solicitado información sobre el organizador de la celebración que se dice que son víctimas de intoxicación alimentaria.

«No se puede cuestionar en detalle porque su familia también ha experimentado envenenamiento», agregó.

Agregó que la policía también continuó coordinando con los oficiales de Puskesmas Janganayu para verificar la condición de los residentes sospechosos de ser envenenados.