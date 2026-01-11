MOSCÚ (ANTARA) – Según se informa, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó a los comandantes de operaciones especiales de Estados Unidos que elaboren planes para una invasión de Groenlandia. correo diario informe que cita varias fuentes.

El informe dijo que algunos altos oficiales militares estadounidenses se opusieron al plan, pero se decía que el asesor político de Trump, Stephen Miller, era su principal proponente.

También afirmó que a los funcionarios europeos les preocupaba que Trump estuviera tratando de implementar el plan antes de las elecciones intermedias para el Congreso de Estados Unidos, que tendrán lugar en noviembre.

En diciembre pasado, Trump anunció el nombramiento del gobernador de Luisiana, Jeff Landry, como enviado especial de Estados Unidos a Groenlandia. Landry confirmó más tarde que Estados Unidos tenía la intención de hacer de la isla su territorio.

En una declaración conjunta, la Primera Ministra danesa (Primera Ministra) Mette Frederiksen y el Primer Ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, advirtieron a Estados Unidos que no se apoderara de la isla. También subrayaron la necesidad de respetar la integridad territorial mutua.

Groenlandia fue una colonia danesa hasta 1953 y todavía hoy forma parte del Reino de Dinamarca. Sin embargo, desde 2009 a la isla se le ha concedido un estatus autónomo, lo que le permite organizar su propia administración y determinar sus propias políticas.

Además de ser rica en minerales de tierras raras, también se cree que la región tiene vastas reservas de energía fósil.

Verano: Sputnik/RIA Novosti