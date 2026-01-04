Se produjeron accidentes consecutivos en la carretera de peaje Batang-Semarang

Batang (ANTARA) – En el kilómetro 354 de la carretera de peaje Batang-Semarang, exactamente en Karanggeneng Village, Batang Regency, Java Central, se produjo un accidente de tráfico que involucró a tres vehículos. El domingo por la tarde, una víctima murió y otras cinco sufrieron heridas leves y graves.

El jefe de policía de Batang Resort, AKBP, Edi Rahmat Mulyana, dijo el domingo en Batang que los agentes de policía todavía están llevando a cabo el proceso de evacuación en la escena del crimen.

«Sí, todavía estamos en el proceso de evacuación y seguridad en el lugar. Este accidente resultó en la muerte de una víctima», dijo.

En el accidente participaron un camión remolque con matrícula L 8524 UN que transportaba hierro, un minibús Toyota Rocky con cinco pasajeros a bordo y un sedán Mercedes-Benz con un conductor.

Existe una fuerte sospecha, dijo el jefe de policía, que estaba acompañado por Kasatlantas AKP Rka Hendra Ardiansyah, de que la carga de hierro cayó del camión remolque a la carretera de peaje y golpeó a dos vehículos detrás.

Dijo que la caída de la carga metálica del camión sobre dos automóviles provocó graves daños en la carrocería del vehículo.

«Dos vehículos sufrieron daños bastante graves al ser impactados por remolques metálicos. La cronología completa aún está bajo investigación», afirmó.

Según los registros, se dice que un pasajero del automóvil Toyota Rocky murió como resultado del accidente, mientras que los demás resultaron heridos.