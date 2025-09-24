Se predice que Rupiah debilita, el mercado «espera» antes del lanzamiento de PCE US

JAKARTA (Antara) – El analista de Bank Woori hermano Rully Nova estima que el tipo de cambio (tipo de cambio) del Rupia se debilita como una actitud esperar Inversores anteriores a la publicación de los datos de inflación básicos de los Estados Unidos (EE. UU.) Gasto de consumo personal (PCE).

«Se estima que el rupia en el comercio actual se debilita el alcance limitado de RP16.680-RP16.710, influenciado por factores globales del aumento índice dólares en relación con esperar Los datos de inflación de PCE US Core se publicaron el viernes (9/26) Noche «, dijo a Antara en Yakarta el miércoles.

La limpieza mensual del núcleo PCE americano en agosto de 2025 se estima en alrededor del 0.2 por ciento, bajo la realización de julio de 2025, que es 0.3 por ciento.

El sentimiento negativo del rupia también proviene de la declaración de la Reserva Federal del Gobernador (la Fed) Jerome Powell que falta para disminuir Con respecto al potencial de las tasas de interés estadounidenses.

«La declaración del Presidente de la Fed que establece que la caída de las tasas de interés aún estará limitada en el futuro debido al riesgo de inflación como resultado de la política de tasas, lo provocará con otros miembros de la Fed que desean comprar en tasas de interés avanzadas y la incertidumbre de la gestión futura de interés», dijo Ruchly.

Al ver el sentimiento del país, el debilitamiento del precio de cambio de Rupia está influenciado por la actitud de los participantes del mercado que están preocupados por la disciplina fiscal del gobierno y la independencia del banco Indonesia (BI).

(Lo que los participantes del mercado temen) la posición del déficit presupuestario que actualmente está cerca del límite valor umbral Con 3 por ciento «, dijo.

La carrera de cambio de Rupiah en la apertura del intercambio el miércoles en Yakarta aumentó 4 puntos o 0.03 por ciento a RP16,684 por dólar estadounidense (EE. UU.) De Rp16,688 por dólar estadounidense.

Lea también: Rupiah debilitado, esto desencadena