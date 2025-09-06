Se planea ampliar el vicegobernador de Java Central, la plataforma del aeropuerto Semarang

SEMARANG (Antara) – Vicegobernador (Vicegobernador) del centro de Java Taj Yasin Maimoen dijo que la fundación del aeropuerto Ahmad Yani Semarang fue planeado para abrir oportunidades de aeronaves con rutas internacionales de escape fuera de Asia.

«La pista se ampliará, por lo que los vuelos directos no solo provienen de la región asiática, sino también de otros países», dijo el vicegobernador en Semarang, el viernes.

Taj Yasin dijo que hubo una participación planificada y entre el desarrollo del aeropuerto en la capital del centro de Java.

Desde que se estableció como aeropuerto internacional el 25 de abril de 2025, dijo que Semarang, aeropuerto Ahmad Yani, comenzó a servir vuelos directos a Malasia el 5 de septiembre.

Se espera que vuelos internacionales directamente a Java Central, continuó, asuma la velocidad del dinero en esta provincia.

Mientras que el CEO regional IV de PT Angkasa Pura Indonesia Yogisworo Rahadian dijo que el aeropuerto de Semarang nuevamente tuvo vuelos directos internacionales después de volar a principios de 2020.

Se espera que la reapertura del aeropuerto de Ahmad Yani como aeropuerto internacional sea una de las puertas internacionales de Indonesia.

«La existencia de este aeropuerto internacional es muy solidaria, especialmente hay una zona económica especial de Kendal», agregó.

El 5 de septiembre, dijo, la ruta Semarang-Malasia se volvió a abrir con vuelos directos en AirAsia.

Según él, los vuelos directos Semarang-Singapur también se abrirán en noviembre de 2025.

En el futuro espera que haya más vuelos directos al aeropuerto de Semarang desde otros países de Asia.

