Se pide a los residentes de Semarang que no entren en pánico por el exceso de gripe

Semarang (ANTARA) – El Servicio de Salud de la ciudad de Semarang ha pedido al público que no entre en pánico por las noticias generalizadas sobre el virus de la influenza A (H3N2) subclade K o la súper gripe que ha ingresado a Indonesia, pero que permanezca alerta para prevenir la transmisión.

El jefe de la Oficina de Salud de la ciudad de Semarang, Dr. Abdul Hakam en Semarang, explicó el martes que la súper gripe es en realidad exactamente igual que el virus de la gripe tipo A, pero el subclado es el tipo K.

«Así que este es un virus de gripe tipo A, sólo que el virus del subclado K se propaga más rápido. Pero si la tasa de mortalidad es alta, entonces el número de ingresos hospitalarios es alto, aparentemente no», dijo.

Explicó que los síntomas de la súper gripe son los mismos que los de la gripe general, como tos y secreción nasal, mientras que el método de tratamiento también es el mismo, que consiste en descansar y comer muchos alimentos nutritivos para estimular la inmunidad del cuerpo.

«Por ejemplo, si tiene fiebre, agregue medicamentos para la fiebre. Si la fiebre no se cura, vaya al centro de salud, clínica u hospital si necesita tratamiento adicional», dijo.

Hasta ahora, dijo, no se han encontrado casos de exceso de gripe en la ciudad de Semarang, por lo que la gente no debe entrar en pánico por la difusión de información sobre el virus.

«De hecho, (el exceso) se conocía desde agosto del año pasado. Hasta la fecha, ninguna de las muestras que hemos llevado a laboratorios a nivel nacional está en el subclado K», dijo.

Las condiciones físicas, dijo, afectan la propagación de virus, porque cuando la condición física del cuerpo disminuye, los virus pueden atacar fácilmente, incluido el exceso de gripe.

«Entonces, si nos duele la garganta, entonces comienza la gripe, dejamos de hacer actividades, descansamos en casa, hacemos ‘reposo en cama’. Comemos alimentos frescos, entonces es ‘tiempo para mí’, por ejemplo, ver dramas coreanos o selawatan. Eso definitivamente aumenta la inmunidad», dijo.

Hakam también instó a las personas con síntomas de gripe a descansar y reducir su actividad, y a usar una máscara cuando interactúen con otras personas.

Anteriormente, el Ministro de Salud, Budi Gunadi Sadikin, confirmó que la influenza A (H3N2) subclase K o la llamada súper gripe existe desde hace mucho tiempo, al igual que la gripe común, y no es tan mortal como el COVID-19 o la tuberculosis (TB).

«Así que no tienen que preocuparse de que esto sea lo mismo que el COVID-19 al eliminarlo. No. Esta es la gripe común. La gripe H3N2», dijo.

Al igual que la gripe común, dijo, si se contrae, la enfermedad puede reaparecer y cada invierno los casos debido al virus siempre aumentan en los países con cuatro estaciones, pero en países como Indonesia el aumento no es tan alto.

“Por eso en esos países hay una vacuna contra la gripe que se inyectan todos los años”, dijo.

Aunque no es tan peligroso como el COVID-19, recordó a los residentes que mantengan su salud e inmunidad descansando lo suficiente y haciendo ejercicio con regularidad.