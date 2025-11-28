Se pide a los residentes de Jepara que realicen servicios comunitarios para limpiar canales y prevenir inundaciones

Jepara (ANTARA) – El regente de Jepara, Witiarso Utomo, ordenó a los residentes de Jepara Regency, Java Central, que realicen rutinariamente servicios comunitarios para limpiar los canales de agua en sus respectivos entornos en previsión de la temporada de lluvias y posibles inundaciones.

«El trabajo comunitario para limpiar los canales debe realizarse con regularidad para garantizar que no se produzcan obstrucciones cuando aumente la intensidad de la lluvia», dijo mientras participaba en el trabajo comunitario con los residentes mientras inspeccionaba los canales de riego y el río Serang Welahan Drainage (SWD) 2 en la aldea de Mayong Kidul, distrito de Mayong, Jepara, el viernes.

Según él, esta actividad es parte de los esfuerzos del gobierno de Jepara Regency para garantizar la preparación de la red de riego para la temporada de lluvias y la preparación para el primer período de siembra (MT1).

Enfatizó que se programarán horarios de servicio comunitario de manera regular todos los fines de semana.

«Cada semana planificamos servicios comunitarios para incentivar a la gente a limpiar el medio ambiente, especialmente antes de la temporada de lluvias, y anticiparnos a inundaciones. Nos preocupamos por el medio ambiente, por eso normalizamos los canales de agua para que fluyan sin problemas», dijo.

El regente añadió que la normalización de los canales de riego también juega un papel importante para apoyar el éxito del MT1. Se espera que un flujo fluido de agua pueda satisfacer las necesidades de los agricultores y al mismo tiempo mantener la seguridad alimentaria regional.

«Esto también es una preparación para el primer período de siembra, de modo que los agricultores puedan obtener suficiente agua para mantener nuestra seguridad alimentaria», dijo.

También hizo un llamamiento a los funcionarios de los subdistritos y a las administraciones de las aldeas para que sigan alentando a la comunidad a mantener limpios los canales limpios y evitar el hábito de tirar basura.

«Hacemos un llamado al jefe del subdistrito y a los altos funcionarios para que mantengan su condición después de la limpieza. No arrojen desechos descuidadamente. Esta es nuestra propiedad común para que el río no se contamine y siga funcionando bien para la agricultura y otras actividades comunitarias», enfatizó.

Espera que el servicio comunitario pueda convertirse en una cultura rutinaria para la gente de Jepara y que apoye los esfuerzos del gobierno para mejorar la calidad de la infraestructura agrícola y la mitigación de desastres en la región.