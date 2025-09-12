Se pide a los graduados de la ley de Unissula que sean la vanguardia de la aplicación de la ley

Semarang (Antara) – Decano de la Facultad de la Ley de la Universidad Islámica del Sultán Agug (Unissula) Semarang Prof. Dr. Jawade Hafidz le pidió a los graduados de FH Unissula que fueran primordiales que dan ejemplos en los esfuerzos de aplicación de la ley.

«Como dije, este graduado estaba en un entorno de aplicación de la ley, una agencia de aplicación de la ley para que se convirtieran en un ejemplo», dijo en Semarang, el viernes por la noche.

Esto se transfirió después de la reunión abierta del Senado de la liberación de Bachelor (S1), Masters (S2) de Ciencias Legales y Regionales, así como Doctorados (S3) de Ciencias Legales FH de Unissula para el período 94, septiembre de 2025.

Pidió a los graduados de FH que fueran el frente para comenzar los esfuerzos de aplicación de la ley que eligieron el lado de los intereses de la gente.

«Él (graduados) debe tomar la posición principal para comenzar la policía a favor del beneficio, a favor de los intereses de las personas, no a favor de los intereses de la oligarquía», dijo.

Según él, las personas ahora están aburridas y cansadas porque ven las fuerzas del orden que tienden a participar en los intereses de la oligarquía, mientras que las personas realmente sufren.

«Entonces, ahora la gente realmente necesita agentes de la ley cuyas decisiones, sus actitudes, su sesgo con respecto a las personas, los intereses de las personas, para fortalecer la economía humana, aumentar los ingresos de las personas, para el trabajo de las personas. Eso ahora es necesario», dijo.

Esperaba que los graduados de FH Unissula estuvieran equipados con los valores sagrados del Islam en su educación.

«La ventaja de FH Unissula, el primero de su patrón educativo se basa en el verso sagrado del Corán que se basa en su propio sentido basado en ‘Bismillah para construir el Khairu Ummah'», dijo.

Unissula, dijo, uno de ellos ha presentado el entrenamiento de «Birrul Walidain», que está dedicado a ambos padres.

«Cómo un niño es muy respetuoso, muy obediente, muy aficionado a sus padres. Es por eso que una fuente de inspiración que alienta a los niños puede facilitar el logro de un futuro mejor, para lograr el éxito», dijo.

En segundo lugar, dijo, los maestros de FH Unissula siempre contribuyen con valores como niño, valores de vida, valores de solidaridad, valores de beneficios, además de la importancia de la comprensión de la ciencia de la ley.

«Entonces, en EE. UU., La segunda parte de la ley. La primera es la educación moral, la educación moral,» Birrul Walidain «. Ese es el primer enfatizado. Cuando esté lista, la ley comprenderá, practicará la ley, preparada por Dios, siempre se inspirará en esos valores», dijo Jawade.

En esa ocasión, FH Unissula liberó no menos de 277 graduados, que constan de 106 académicos, 48 ​​maestría en derecho, 73 Master of Notary y 50 Doctors of Law.

