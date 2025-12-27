Se inauguró oficialmente Musykom XLI PK IMM Pondok Shabran UMS y se estimuló la innovación de ideas marco

Solo (ANTARA) – La XLI Reunión del Comité de Liderazgo (PK) del Comisariado (Musykom) de la Asociación de Estudiantes de Muhammadiyah (IMM) Pondok Hajjah Nuriyah Shabran Muhammadiyah de la Universidad de Surakarta (UMS) se inauguró oficialmente fomentando la innovación de ideas marco.

La actividad que tuvo lugar este sábado en la sala de seminarios del quinto piso del edificio de posgrado UMS Solo, en Java Central, tuvo como tema romper los lazos del té para dar la bienvenida al amanecer de la primavera.

El presidente del comité, Nurul Ramadhani, dijo en su discurso que Musykom es estratégicamente importante para la sostenibilidad de IMM a nivel de comisaría.

«La deliberación de la comisaría es el espíritu de la sostenibilidad de la IMM en el nivel más básico. Musykom no es sólo un foro para cambiar el liderazgo, sino un espacio ideológico para preservar los valores, fortalecer los vínculos y reafirmar la dirección del movimiento de los cuadros de la IMM como intelectuales, humanistas y religiosos», dijo.

En esta ocasión también estuvo presente el Jefe de Pondok Shabran UMS Yayuli, S.Ag., MPI, quien destacó la importancia de mantener la identidad de los cuadros de la IMM en cualquier actividad organizacional.

“Si hemos entrado en IMM o si hay un evento de IMM, tenemos que acostumbrarnos a las llamadas Immawan e Immawati”, dijo.

También destacó que Musykom debe ser un espacio para refrescar las ideas y el espíritu del movimiento.

«Con esta agenda de Musykom, estamos fortaleciendo el espíritu intelectual y la innovación en IMM y Muhammadiyah», dijo.

Finalmente, deseó que el ambiente del foro siga reflejando los valores de la hermandad.

«También esperamos que este Musykom sea bueno y democrático, que los desacuerdos sean una bendición y que cada decisión sea un regalo de Allah SWT», dijo.

Mientras tanto, el presidente general de IMM Shabran UMS, Muhammad Fikri Azka, expresó su agradecimiento por la inauguración de Musykom XLI. Explicó que la implementación se empaquetaría de manera diferente este año.

“Este Musykom es diferente al año pasado porque abrimos la agenda del Musykom con el Estadio General”, dijo.

También recordó la importancia de convertir los procesos organizacionales en un espacio de aprendizaje.

“Las desventajas no son adversidades, pero son un lugar donde siempre tenemos que estudiar y estudiar”, afirmó.

El presidente general de la sucursal de IMM Sukoharjo, Anas Asy’ari Nasuha, SH, inauguró oficialmente las actividades de Musykom. En su discurso subrayó que Musykom no se trata sólo de recuperación estructural.

«Musykom no es un cambio de organización o de liderazgo. Más que eso, debemos mirar la base de valores que aporta cada nuevo líder», explicó.

También recordó a los cuadros de la IMM que tienen una responsabilidad moral por la vida de la nación.

«Debemos preocuparnos por esta nación mejorando siempre su moralidad. Ese es el valor que siempre lleva la IMM, que es el liderazgo profético», enfatizó.

Anas añadió que la dirección del movimiento IMM siempre debe basarse en valores éticos e islámicos.

“El liderazgo profético no es sólo un eslogan, sino un compromiso para lograr un cambio moral y significativo”, dijo.

Espera que la apertura de Musykom