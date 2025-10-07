Se han encontrado todos los cuerpos de las víctimas de Al Khoziny-ponpes

YAKARTA (Antara) – La Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB) garantiza que todos los cuerpos de los internados Al Khoziny Al Khoziny en Buduran, Sidoarjo Regency, Java Oriental, hayan sido encontrados por el equipo SAR combinado.

El subdirector de gestión de emergencias del BNPB, Budi Irawan, dijo en una conferencia de prensa celebrada el martes en Yakarta que un total de 63 cadáveres habían sido evacuados con éxito del lugar.

«Se han encontrado todos los cadáveres. Del total, 61 están intactos y siete en forma de pedazos de cadáveres», dijo Budi ante los periodistas en la página del Puesto de Respuesta a Emergencias en Al Khoziny Ponpes.

Explicó que, según los resultados de la identificación temporal, se cree que todos los cuerpos provenían del complejo de Ponpes, que ahora ha sido arrasado.

El área ahora está libre de material del derrumbe del edificio, por lo que es muy poco probable que aún queden cadáveres.

Sin embargo, dijo, la claridad del último número de víctimas aún está a la espera de los resultados de una mayor identificación por parte del equipo policial de Identificación de Víctimas de Desastres (DVI), principalmente para garantizar que las siete partes del cuerpo descubran si se trata de dos víctimas desaparecidas.

«Desde el punto de vista técnico, la operación de Basarnas se considera completa ya que no hay más señales de víctimas entre las ruinas. Sin embargo, la certeza del número oficial de víctimas sólo podrá establecerse después de que se complete el proceso de DVI», enfatizó Budi.

