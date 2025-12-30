Se han construido seis máquinas desalinizadoras en la zona de Pantura en Java Central

Semarang (ANTARA) – El gobierno provincial de Java Central dijo que se han construido seis unidades de máquinas desalinizadoras en la zona costera norte (Pantura) para procesar agua salobre en agua apta para el consumo.

Hanung Triyono, jefe del Departamento de Obras Públicas para Carreteras y Asentamientos Humanos de Java Central (DPU BMCK), en Semarang, dijo el lunes que la desalinización es una respuesta simple a los complejos problemas costeros.

Según él, el programa de desalinización nació de la cooperación intersectorial, a saber, el gobierno provincial de Java Central, las empresas regionales (BUMD) y la Universidad Diponegoro (Undip) Semarang como desarrollador de tecnología.

Se han instalado seis unidades de máquinas desalinizadoras en varias partes de la costa norte de Java Central para convertir el agua salobre en agua dulce lista para beber.

De las seis unidades de desalinización, tres fueron construidas directamente por el Gobierno Provincial de Java Central a través de BMCK DPU, en la aldea de Randusanga Kulon (Brebes), la aldea de Banjarsari, distrito de Sayung (Demak) y la aldea de Banyutowo, distrito de Dukuhseti (Pati), respectivamente.

BUMD Tirta Utama Central Java (TUTJ) construyó otra unidad en Rusunawa Slamaran, distrito de Krapyak Lor, ciudad de Pekalongan, mientras que se establecieron dos unidades adicionales en las regencias de Demak y Rembang gracias a la colaboración de DPU BMCK y Bank Jateng.

«El principio es simple, pero los beneficios son enormes. Este programa realmente ayuda a la gente de la costa norte de Java Central», afirmó.

Explicó que una máquina desalinizadora puede producir aproximadamente 4.000 litros de agua limpia por día, lo que equivale a 200 galones o suficiente para las necesidades de aproximadamente 400 hogares por mes.

Esto significa, dijo, que una máquina es suficiente para satisfacer las necesidades de agua potable de la gente de una aldea.

El agua de mar, que representa una amenaza, se procesa en cinco etapas: un filtro de arena, una membrana de ósmosis inversa (RO), dos etapas de carbono y radiación ultravioleta.

El resultado es agua potable analizada en un laboratorio independiente acreditado, con un total de sólidos disueltos (TDS) de solo 62 mg/litro, muy por debajo del umbral del Reglamento número 2 del Ministro de Salud de 2023.

La gestión también se transfiere a la comunidad, es decir, BUMDes o grupos de gestión del agua de la aldea, que tienen la confianza para operar las máquinas y vender el agua a precios aproximadamente un 50 por ciento más baratos que los precios del mercado.

Los ingresos de las ventas se utilizan para cubrir los costes de electricidad y el mantenimiento de la máquina desalinizadora.

El Gobierno Provincial de Java Central también ha preparado nuevas medidas, a saber, la construcción de dos unidades de desalinización adicionales, con ubicaciones alternativas en Tegal, Pemalang y Demak en 2026, dependiendo de las posibilidades presupuestarias.