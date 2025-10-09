Se exponen los archivos de la batalla de cinco días de Semarang

Semarang (ANTARA) – En la Casa Pohan, Kota Lama, Semarang, Java Central, se exhibe una colección de archivos sobre los acontecimientos de la Batalla de Cinco Días de Semarang el 14 y 19 de octubre de 1945, que fueron reportados en los periódicos.

La serie de periódicos que informaron sobre la guerra ahora se ha convertido en literatura rara y se encuentra en la colección de Ong Po Han, el propietario de Rumah Pohan ubicado en Jalan Kepodang 64, Semarang.

«Esta es mi colección personal. Normalmente la cambio con amigos, a veces la busco en las pulgas. En cuanto a los periódicos, tengo bastantes», dijo Ong Po Han.

De la colección de periódicos antiguos que poseía, seleccionó los periódicos que contenían noticias de la Guerra de los Cinco Días en Semarang para exponerlos, además de otros objetos históricos, como uniformes militares y espadas.

Para la exposición de archivos históricos de la guerra, el hombre al que también le gusta coleccionar sellos, dinero antiguo y libros antiguos admitió que los preparativos duraron dos meses.

Jefe del Servicio de Bibliotecas y Archivos de la ciudad de Semarang (Arpus) FX. Bambang Suranggono agradeció a Po Han por iniciar la exposición del archivo.

«El tema también es genial: ‘Cuando el fuego arde en la ciudad de Semarang’. Por eso es muy apropiado conmemorar la Batalla de los Cinco Días en Semarang», dijo.

Según él, de los archivos literarios expuestos se puede concluir que la guerra no tuvo lugar sólo en un lugar, sino en varios lugares, como en Batik Village, Bulstalan Village y en la zona de Gombel.

«Por supuesto, será una fuente de aliento para los residentes de la ciudad de Semarang, especialmente para la generación más joven que en ese momento no sabía de primera mano cómo tuvo lugar la Batalla de los Cinco Días en Semarang», dijo.

Espera que los residentes de la ciudad de Semarang o cualquiera que quiera saber más sobre la Batalla de los Cinco Días de Semarang puedan visitar la exposición que tendrá lugar del 9 al 17 de octubre de 2025.

«Esperamos que esto se convierta en una tradición, un impulso para dar vida a la historia de la Batalla de los Cinco Días en la ciudad de Semarang, lo que aumentará el entusiasmo de los residentes de la ciudad de Semarang para no olvidar su historia», dijo.

Mientras tanto, el curador de la exposición Kesit Widjanarko explicó que el contenido principal de la exposición era resaltar archivos raros de periódicos publicados en fechas cercanas a la época de la Batalla de los Cinco Días de Semarang.

Académicamente, dijo, esta colección puede ser una referencia importante para los estudios históricos porque presenta fuentes primarias auténticas y rara vez tocadas.

«En realidad, es un poco triste darse cuenta de que todavía hay muy poca literatura publicada que analice específicamente la Batalla de los Cinco Días de Semarang. Quizás esto se deba a las limitadas fuentes de referencia, como documentos o hemerotecas que se publicaron en ese momento», dijo.

Este vacío, dijo, hace que cada trozo de periódico presentado en la exposición no sólo sea un artefacto, sino también un recordatorio de la importancia de preservar las huellas restantes de la historia antes de que se pierdan en el tiempo y la ignorancia.