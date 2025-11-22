Se estudia el discurso sobre el regreso de seis días de escuela secundaria/escuela vocacional en Java Central

Kudus (ANTARA) – El gobierno provincial de Java Central todavía está revisando la discusión sobre el regreso del programa escolar de seis días para SMA/SMK en esta provincia.

“La idea de seis días escolares todavía se está estudiando”, dijo el secretario regional de la provincia de Java Central (Sekda), Sumarno, después de asistir al evento de reflexión sobre el 113 aniversario de Muhammadiyah y el 27 aniversario de la Universidad Muhammadiyah de Kudus (UMKU) en el Crystal Building en el campus local, el sábado.

Hizo uso de diversos aportes de elementos de la sociedad con respecto al discurso. Esto será tenido en cuenta en la investigación.

Sumarno afirmó que siempre que haya un problema en el mundo educativo se utilizará como material de evaluación.

Anteriormente, el vicegobernador de Java Central, Taj Yasin, dijo que el objetivo principal de la política de cinco días escolares era dar a los niños tiempo libre para reunirse con sus familias. Sin embargo, según los estudios, muchos padres trabajan seis, incluso siete días a la semana.

«Con la política de escuela de cinco días, hay dos días libres para los niños. Por lo tanto, hay un día sin supervisión», dijo hace algún tiempo el hombre conocido popularmente como Gus Yasin.

Además, el Gobierno Provincial de Java Central dirigido por Ahmad Luthfi-Taj Yasin está firmemente comprometido con el bienestar de los niños, por lo que se espera que el regreso a la implementación de seis días escolares proteja a los niños de cosas negativas cuando están fuera de la supervisión de sus padres.

Sin embargo, al implementar esta política, se seguirán teniendo en cuenta los resultados de los estudios realizados por expertos en educación, universidades y el municipio.

Taj Yasin dijo que el plan de política escolar de seis días implementado por el gobierno provincial de Java Central para SMA y SMK se implementará de acuerdo con la autoridad del gobierno provincial.