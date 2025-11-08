Se espera que Salatiga Cassava Village se convierta en uno de los principales destinos turísticos.

Semarang (ANTARA) – Las mipymes procesadoras de yuca en Ledok Village, distrito de Argomulyo, ciudad de Salatiga, esperan que el gobierno pueda garantizar que Cassava Village se desarrolle en la zona como uno de los principales destinos turísticos.

«Esperamos que en el futuro, con la presencia de los gobiernos central, provincial y municipal, podamos hacer de Singkong Village una atracción turística y así impulsar la economía y el turismo de Salatiga», dijo el viernes en Salatiga Toni Anandya Wicaksono, presidente de la Asociación de Singkong Village.

Explicó que Cassava Village se creó en 2018 a partir de muchas micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) que procesan yuca en Ledok Village.

Según él, las MIPYMES continúan desarrollándose en línea con el programa de empoderamiento de las MIPYMES del Gobierno Provincial de Java Central y la ciudad de Salatiga.

La historia de las MIPYMES de yuca procesada en ese lugar comenzó con Gethuk Satu Rasa o mejor conocida como la legendaria Gethuk Kethek, después de lo cual surgieron otras MIPYMES de yuca procesada, incluidas Argotelo Kreasi Indonesia, Cassava Cheese D-9, Cassava y otras.

“Inicialmente teníamos 16 MIPYMES procesando yuca, pero ahora tenemos 38 MIPYMES procesando yuca, y luego pensamos en cómo formar una Aldea de Yuca”, dijo.

En un día, las 38 MIPYME procesadoras de yuca pueden procesar entre 8 y 10 toneladas de yuca con diferentes variantes de productos, como queso de yuca, gethuk, patatas fritas, yuca procesada congelada, harina de mocaf, productos turísticos y batik con estampado de yuca.

Dijo que el volumen de negocios total generado por las mipymes en Getuk Village, Salatiga en un año podría alcanzar alrededor de 25 mil millones de rupias.

Las ventas se realizan directamente trayendo turistas al pueblo hasta enviarlos a Jabodetabek y Bali. Dijo que Argotelo Kreasi Indonesia incluso ha exportado a Australia, Hong Kong y Singapur.

Toni añadió que las materias primas para la yuca provienen principalmente de agricultores de yuca en zonas montañosas y laderas de montañas como Salatiga, Wonosobo, Magelang, Batang y Temanggung.

Admitió que esta medida se tomó porque la producción de yuca en la zona de Salatiga no era suficiente para satisfacer las necesidades de producción.

«La esperanza es que el gobierno pueda proporcionar insumos y soluciones a los agricultores u otras partes interesadas para proporcionar las mejores materias primas», dijo.

Además de ser un centro para la producción de yuca procesada, Singkong Village también alberga un festival de la yuca que se celebra una vez al año, que se espera que se incluya en los eventos nacionales o en el calendario turístico para atraer a más visitantes.

Mientras tanto, el gobernador de Java Central, Ahmad Luthfi, destacó el compromiso del gobierno provincial de Java Central de apoyar a las mipymes de la región.

Según él, las mipymes son la columna vertebral de la economía de Java Central, ya que han creado muchos puestos de trabajo, por ejemplo en Singkong Village, que ha absorbido una fuerza laboral de hasta 211 personas.

«Necesitamos apoyar plenamente a estas MIPYMES para que se desarrollen y crezcan. Los esfuerzos del gobierno provincial incluyen proporcionar apoyo de capital, así como preparar lugares que puedan usarse como puntos de venta minorista. También se ha brindado capacitación para que nuestras MIPYMES avancen en la clase», dijo.

