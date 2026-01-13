Se espera que la adquisición de terrenos para la autopista de peaje Yogyakarta-Bawen finalice este año

Magelang (ANTARA) – Se espera que la adquisición de terrenos para la carretera de peaje Yogyakarta-Bawen se complete en 2026, dijo Muhammad Fajri Nukman, Oficial de Compromiso (PPK) para la adquisición de terrenos para la carretera de peaje Yogyakarta-Bawen.

«A día de hoy, las parcelas restantes son unas 4.049 de un total de 15.300 parcelas desde Yogyakarta hasta Bawen», dijo en Magelang el martes.

Lo dejó claro cuando proporcionó una compensación y renunció a los derechos sobre los objetos de adquisición de tierras para la construcción del tramo de la carretera de peaje Yogyakarta-Bawen en la aldea de Candisari, distrito de Secang, regencia de Magelang.

Dijo que la adquisición total de terrenos en la carretera de peaje Yogyakarta-Bawen ha alcanzado hasta el momento el 70,95 por ciento.

Según él, los detalles de la adquisición de tierras son la Sección I 98,73 por ciento, la Sección II 93,18 por ciento, la Sección III 83,26 por ciento, la Sección IV 64,99 por ciento, la Sección V 28,77 por ciento y la Sección VI 97,09 por ciento.

«Estamos alrededor del 30 por ciento de la parte de adquisición de tierras, nuestro objetivo es completarla este año», dijo.

Espera que todo vaya bien y llegue a buen término, ya que la mayoría ya ha superado la fase de deliberación y ahora está presentando solicitudes.

«A pesar de este objetivo, todavía esperamos que dos aldeas, Kalipucang y Losari, también obtengamos seguridad y el proceso de adquisición de tierras este año», dijo.

Dijo que para el pago de la compensación y la renuncia a los derechos sobre los objetos de adquisición de tierras para la construcción de la carretera de peaje Yogyakarta-Bawen en la aldea de Candisari, el pago cubrió un total de 57 parcelas que comprenden 9 aldeas.

Un total de 9 aldeas, a saber, Banyuurip, Candisari, Glagahombo, Kalikuto, Madusari, Pancuranmas, Porwodadi, Senden, Tampingan, en un total de 57 parcelas que cubren una superficie de 4,39 hectáreas, por un valor de 66.800 millones de IDR.

Lea también: El regente Temanggung se reúne con los residentes afectados por la autopista de peaje Bawen-Yogyakarta