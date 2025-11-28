Se espera que el proyecto físico en Kudus esté terminado a mediados de diciembre de 2025.

Kudus (ANTARA) – El gobierno de Kudus Regency, Java Central, ha declarado que todos los proyectos físicos que se están implementando actualmente, especialmente las mejoras de carreteras y la construcción de alcantarillas con un presupuesto de hasta cientos de miles de millones, deberían completarse a mediados de diciembre de 2025.

«Esperamos que se pueda completar antes de que finalice el año fiscal 2025. Si es posible, todo se podrá completar a mediados de diciembre de 2025», dijo el viernes el regente de Kudus, Sam’ani Intakoris, en Kudus.

Explicó que los proyectos físicos llevados a cabo por el Departamento de Obras Públicas y Planificación Regional (PUPR) de Kudus Regency incluyeron trabajos de reparación de carreteras, construcción y rehabilitación de alcantarillas en varios puntos.

El proyecto de reparación de carreteras en curso, dijo, es un paquete de trabajo respaldado por un presupuesto de la APBD revisada de 2025. Esto incluye obras de alcantarillado también de la APBD revisada de 2025.

Uno de los proyectos preocupantes de mejora de la calidad de las carreteras incluye la superposición o repavimentación de varios tramos en Jalan Ahmad Yani Kudus con un valor de contrato de 3.500 millones de IDR.

Dijo que el progreso de la implementación del proyecto físico fue fluido y de acuerdo con las expectativas.

«Esto es para la construcción de carreteras distritales que está implementando el departamento de PUPR. Será suave y fluido. Con suerte, se completará al final del período presupuestario. Si es posible, se completará a mediados de diciembre de 2025», dijo.

Añadió que se espera que con este trabajo de reparación, la comunidad sienta inmediatamente los beneficios en forma de carreteras más fluidas, transporte más fluido y una mayor actividad económica.

«Las carreteras son fluidas, el transporte es fluido y la economía funciona bien y sin problemas», explicó.

Además de Jalan Ahmad Yani, las mejoras de infraestructura también se centran en otros lugares, a saber, Jalan Agil Kusumadya, canales en Jalan Subhan ZE, Jalan Kudus-Jepara, Jalan Drsalam, Jalan Asnawi y Jalan Peganjaran.

«Esperemos que todo pueda finalizarse y produzca el máximo beneficio», afirmó.

Según datos del Servicio PUPR de Kudus Regency, los proyectos de reparación física de carreteras se distribuyen en 43 puntos de carreteras en varios subdistritos con un valor presupuestario de 63.000 millones de IDR.

Mientras tanto, la construcción y reparación de alcantarillas, ambas financiadas a través del APBD Puro 2025 y el APBD Revisado 2025, costaron 37.640 millones de IDR, repartidos en 63 paquetes de trabajo.