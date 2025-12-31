Se espera que el edificio de la cooperativa rojiblanca en Blora esté operativo en marzo de 2026

Blora (ANTARA) – Se espera que la construcción del edificio Red and White Village/Kelurahan Cooperative (KDKMP) en Blora Regency, Java Central, finalice a principios de 2026 para que pueda ponerse en funcionamiento simultáneamente en marzo de 2026.

El comandante de Kodim (Dandim) 0721/Blora, el teniente coronel Inf Agung Cahyono en Blora, dijo el miércoles que la regencia de Blora tiene como objetivo de desarrollo 295 cooperativas de aldeas y subdistritos. Hasta ahora, hasta 177 cooperativas han entrado en la fase de desarrollo en todos los subdistritos.

«Así que todavía hay 90 aldeas en las que no se ha logrado ningún progreso, y el mayor obstáculo es la disponibilidad de tierras», afirmó.

Según él, las restricciones de tierras suelen producirse en zonas de subdistrito que aún no tienen activos claros. Mientras tanto, en las zonas rurales, la disponibilidad de activos en forma de tesorería de la aldea es relativamente más adecuada.

Agung también realizó una inspección directa del progreso del desarrollo de KDKMP en nueve aldeas y subdistritos en el distrito de Blora Kota el lunes (29/12).

Los lugares visitados incluyen Tambarejo Village, Karangjati Village, así como Kamolan Village, Jepangrejo, Jejeruk, Patalan, Purwosari, Tempuran y Sendangharjo.

Dijo que la construcción de KDKMP en el distrito de Blora Kota mostró un progreso bastante bueno. Este desarrollo es la quinta ola que comenzó el 25 de noviembre de 2025.

«En aproximadamente un mes, el progreso fue bastante significativo y estuvo en línea con las expectativas», dijo.

Agung explicó que el objetivo nacional de desarrollo del KDKMP se fijó en un máximo de tres meses. Por lo tanto, el Ministerio de Cooperativas espera que para marzo de 2026 todos los KDKMP puedan lanzarse y comenzar a funcionar simultáneamente.

“La esperanza es que KDKMP esté introducida y operativa en marzo de 2026, junto con otras cooperativas en toda Indonesia”, dijo.

Para superar las limitaciones de tierras, especialmente en las áreas de subdistrito, Kodim 0721/Blora continúa coordinándose con el Grupo de Trabajo de Proporcionamiento de Tierras de conformidad con la Instrucción Presidencial Número 17, donde el Ministerio del Interior es responsable de proporcionar tierras.

Además, también se está llevando a cabo una coordinación con varias agencias relacionadas, como Perhutani, Pertamina, BUMN y los gobiernos locales, especialmente en el ámbito del uso de tierras estatales.

“Una vez que se emita el permiso de uso del suelo, el terreno se registrará en el portal de Agrinas para que el desarrollo se pueda realizar de inmediato”, dijo.

Con respecto a los criterios territoriales del KDKMP, Agung dijo que hay cuatro requisitos principales: el estado de propiedad de la tierra debe ser claro y legal, el área mínima es de unos 1.000 metros cuadrados, la ubicación es económicamente estratégica y no está ubicada en una zona propensa a desastres.

«La determinación de la ubicación de la tierra debe hacerse mediante consultas con la aldea para que se acuerde con la comunidad. Lo más importante es que la tierra esté disponible y sea legal para que pueda llevarse a cabo el desarrollo», dijo.

Mientras tanto, el jefe de la aldea de Purwosari, Anisa, expresó su pleno apoyo al desarrollo del KDKMP en su zona. Porque la existencia de esta cooperativa fortalecerá la economía del pueblo y mejorará el bienestar de la comunidad.

«El gobierno de la aldea de Purwosari está dispuesto a apoyar plenamente el desarrollo del KDKMP. La tierra utilizada es un activo de la aldea en forma de tesoro de la aldea que cubre un área de 1.000 metros cuadrados y ha sido objeto de deliberaciones de la aldea. Hasta ahora, el progreso del desarrollo ha alcanzado alrededor del 40 por ciento», dijo.

Según él, la presencia de KDKMP podría convertirse más tarde en un centro de actividad económica en la comunidad, creando nuevas oportunidades comerciales, fortaleciendo la economía comunitaria y aumentando los ingresos de los residentes.