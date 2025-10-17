Se espera que dos tramos del proyecto de la autopista de peaje Jogja-Bawen estén terminados en 2026

Semarang (ANTARA) – PT Jasamarga Jogja Bawen (JJB) se está centrando en los trabajos en dos tramos del proyecto de la carretera de peaje Yogyakarta-Bawen, que tiene una longitud total de 75,12 kilómetros y cuya finalización está prevista para 2026.

El director presidente de PT JJB, AJ Dwi Winarsa, en Semarang, dijo el viernes que el trabajo en el proyecto de la autopista de peaje Yogyakarta-Bawen consta de seis secciones.

Según él, las seis secciones incluyen la Sección 1 Yogyakarta-Banyurejo, la Sección 2 Banyurejo-Borobudur, la Sección 3 Borobudur-Magelang, la Sección 4 Magelang-Temanggung, la Sección 5 Temanggung-Ambarawa y la Sección 6 Ambarawa-Bawen.

«De las seis secciones, la Sección 1 ha alcanzado el 83 por ciento, mientras que la Sección 6 ha alcanzado el 74 por ciento. Se espera que ambas estén terminadas el próximo año (2026)», dijo.

Según él, la Sección 1 en la región de Yogyakarta se completará el próximo año, con un objetivo del 87 por ciento para finales de 2025.

Mientras tanto, el objetivo de finalización de la Sección 6 en las áreas de Bawen a Ambarawa en Java Central también es 2026. Mientras tanto, se prevé que el progreso de finalización sea del 83 por ciento para 2025, lo que permitirá que ambas secciones operen el próximo año, dijo.

Actualmente, dijo, el trabajo principal en la Sección 1 incluye 4,4 kilómetros de diques y 4,4 kilómetros de puentes a través del Canal Mataram, Yogyakarta.

Mientras tanto, en el Tramo 6 se están realizando obras de terraplén en el cruce de Ambarawa, incluida la construcción de puentes y placa polar (sistema de cimentación) de 1,8 kilómetros de largo.

Se espera que la carretera de peaje, que se extiende por 8,80 kilómetros en la Región Especial de Yogyakarta y 66,32 kilómetros en Java Central entre dos provincias, se convierta en una ruta estratégica que facilite la conectividad en la región de Jogja-Solo-Semarang (Joglosemar), continuó.

«Una vez que la carretera de peaje esté en pleno funcionamiento, el tiempo de viaje de Yogyakarta a Semarang y viceversa se estima en sólo una hora. Esta carretera de peaje no sólo acorta el viaje sino que también ofrece un hermoso panorama montañoso», afirmó.

Dijo que los beneficios de tener una carretera de peaje que conecte Yogyakarta y Bawen en Java Central acelerarán la conectividad interregional, fomentarán la movilidad, acelerarán los flujos logísticos y abrirán nuevas oportunidades económicas en la zona.

«Se espera, por tanto, que la existencia de esta autopista de peaje aporte los máximos beneficios a la comunidad y, por supuesto, también al desarrollo económico de la zona alrededor de la autopista de peaje», afirmó.

Mientras tanto, el gobernador de Java Central, Ahmad Luthfi, sigue enfatizando su compromiso de acelerar el desarrollo de infraestructuras estratégicas en su región.

“La esperanza es que la comunidad realmente pueda sentir los beneficios de este proyecto y ayudar a fortalecer el desarrollo económico regional”, dijo.