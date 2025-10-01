Se enseñan a Batik de jardín de infantes en Kudus

KUDUS (Antara) – Docenas de jardín de infantes de jardín de infantes (TK) Matholibil Ulum 01 Kedungsari, distrito de Gebog, regencia de Kudus, Java central, se introdujeron para hacer Batik desde una edad temprana.

El jefe de RA ahora Matholibil Ulum 01 Kedungsari Afroh en Kudus el miércoles, reveló la actividad «clase de salida» que fue diferente esta vez que antes. Si anteriormente se introdujera los niños en el proceso de hacer el proceso Batik, se involucraron de inmediato en el Kudus Batik Muria Sanggar en la aldea de Karangmalang, el distrito de Gebog esta vez.

«Nuestros hijos están invitados a tratar de hacer Batik desde la fase inicial de los golpes en el color o es una nueva experiencia que también les presenta a las típicas artesanías sagradas», dijo.

Dijo que a esta actividad asistieron 40 estudiantes de 5 a 6 años. Al día siguiente, 50 estudiantes de 2 a 5 años también están planeados para participar en actividades similares.

El dueño del Kudus Batik Muria Sanggar Yuli Astuti agregó que los niños se introdujeron en el proceso para simplemente hacer Batik.

«Para el motivo, preparamos un patrón de ‘Parijoto’ para el Batik, que es una sabiduría local de Santo sabio. Los niños solo tienen que latir y luego colorear.

Llamó al proceso de Batik para que el jardín de infantes tomara unas dos horas con la ayuda de maestros y equipos de galería.

«El objetivo es que recuerden de inmediato esta experiencia como educación cultural. Esperamos que la generación más joven sea de Batik escrita puede apreciar más como un patrimonio cultural reconocido por la UNESCO», dijo.

Uno de los estudiantes, Alfin, admitió que estaba feliz de participar en actividades de Batik, incluso si era la primera vez que lo intentó.

«Me gusta dibujar casas, flores, ciclismo y autos. Estaba feliz de poder probar Batik, especialmente si ya tengo batikkling en casa», dijo.

Esta actividad también es un medio para generar un amor por Batik desde una edad temprana. Por lo tanto, se espera que los niños usen Batik no solo, sino que también entiendan el proceso de producción como un patrimonio cultural que debe almacenarse.