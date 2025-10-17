Se construyeron cinco cooperativas de aldeas rojas y blancas en la regencia de Temanggung

Temanggung (ANTARA) – Se construyeron un total de cinco cooperativas de aldeas rojas y blancas en Temanggung Regency, concretamente en Jlegong Village, distrito de Bejen, Lempuyang (Candiroto), Tanurejo (Bansari), Bengkal (Kranggan) y Pringsurat Village (Pringsurat).

«Con respecto a la aceleración de la implementación del desarrollo cooperativo por parte del TNI, Kodim 0706/Temanggung ha determinado cinco puntos en este caso que llevarán a cabo una selección estricta», dijo el viernes en Temanggung Entargo Yutri Wardono, jefe del Servicio de Cooperativas, Mipymes y Comercio de la Regencia de Temanggung.

Dijo que el prototipo del edificio de la cooperativa era el mismo, de 20 x 30 metros cuadrados, donde se construirían puntos de venta exclusivos.

Comandante de Kodim 0706/Temanggung Teniente Coronel Inf. Hermawan Adi Nugroho dijo que para el desarrollo de la Cooperativa de Subdistrito/Aldea Roja y Blanca, se había firmado un acuerdo de cooperación con el TNI para ayudar a impulsar la aceleración del desarrollo.

«Ahora en Temanggung sólo hay cinco puntos en la primera fase. El próximo plan es construir la segunda, tercera y posteriores fases para que se espere que en todas las aldeas/subdistritos de Temanggung Regency se puedan construir cooperativas que sean todas uniformes con la misma área y condiciones y puedan operar como se espera», dijo.

Dijo que el papel del TNI aquí es alentar simultáneamente el desarrollo para que pueda acelerar el proceso y luego también participar en el seguimiento del desarrollo para que se espere que la calidad y el tiempo de respuesta cumplan con los objetivos predeterminados.

«A partir de esta etapa, se puede construir según el tiempo especificado y utilizarlo al mismo tiempo», dijo.

El regente de Temanggung, Agus Setyawan, afirmó que está claro que esta asistencia de implementación del TNI definitivamente acelerará el desarrollo de las cooperativas de aldeas/subdistritos rojos y blancos, especialmente en la regencia de Temanggung con 289 cooperativas.

«La esperanza es que, de acuerdo con las órdenes del presidente Prabowo Subianto, la Cooperativa de Subdistrito/Aldea Roja y Blanca en Temanggung Regency pueda formarse rápidamente y lo que está claro es que este es un buen esfuerzo si el TNI también participa en el desarrollo inicial, especialmente en términos de infraestructura para acelerar el desarrollo», dijo.