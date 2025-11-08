Se construirá una planta de procesamiento de residuos electrónicos en Java Central

Semarang (ANTARA) – Se construirá una planta de procesamiento de residuos específicamente para desechos electrónicos y plásticos en la Zona Económica Especial Industrial (KEK) de Batang con un valor de inversión de hasta 200 millones de dólares.

La fábrica, que se espera que esté construida a finales de 2025, estuvo marcada el viernes por la firma de un Memorando de Entendimiento con PT Green Java Solution y PT Maju Selaras Sejahtera en Semarang.

El secretario regional de Java Central, Sumarno, dijo que PT Green Java Solution es una empresa de Malasia comprometida a brindar soluciones de tratamiento de desechos electrónicos y plásticos.

Sumarno espera que más inversores malasios inviertan en Java Central.

«Además, hay vuelos directos desde Kuala Lumpur a la ciudad de Semarang», añadió.

Acogió con satisfacción la inversión en la planta de procesamiento de residuos, ya que los residuos electrónicos también son un problema al que se enfrenta Java Central.

A través de la industria de procesamiento de residuos, espera que el medio ambiente esté mejor protegido y el impacto lo sienta inmediatamente la comunidad.

También espera que la existencia de esta industria absorba a muchos trabajadores.

La industria, que se construirá en una superficie de 80 hectáreas, debería poder emplear entre 2.300 y 3.500 empleados.

Se espera que la construcción de la instalación de tratamiento de residuos, que comenzó en diciembre de 2025, finalice en junio de 2026.

Mientras tanto, el comisionado de PT Maju Selaras Sejahtera, Kukrit Suryo Wicaksono, dijo que la presencia de inversores de Malasia era el primer paso antes de traer otros inversores de Singapur a China.

«Esperamos que este esfuerzo pueda ayudar al crecimiento económico de Java Central, crear empleo y atraer a otros inversores», afirmó.

