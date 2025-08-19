JAKARTA (Antara) – El Ministerio de Turismo es de la opinión de que el Partido Popular se ha convertido en el 80 aniversario de la República de Indonesia el domingo (17/8) una motocicleta que administra una economía popular.

«El Partido Popular tiene un significado profundo y se convierte en un lugar que mueve directamente la economía local y apoya el crecimiento económico a nivel de la base», dijo el vice Ministro de Turismo, Ni Luh Puspa el martes en su declaración oficial en Yakarta.

Ni Luh explicó que la serie de eventos del 80º Carnaval de la Independencia de la República de Indonesia presentó una variedad de alimentos comprados por el gobierno en un gran número de PYME y dirigidos a las personas.

También creía que la comunidad estaba presente y fue bienvenida con entusiasmo. Todos disfrutaron de diferentes competiciones, juegos y golosinas culinarias.

Además, la comunidad también fue entretenida con un escenario de entretenimiento lleno por músicos en el país, presentación de fuegos artificiales por la noche, en el Carnival Unido o Independence con autos decorativos que involucran ministerios, instituciones, TNI, Polri, Bumn y otras agencias.

Toda la serie de actividades no es solo un símbolo de emoción, sino también un reflejo de la unidad, la creatividad y la llegada de la nación dirigida por el presidente Prabowo Subianto.

Según los informes temporales, el mercado popular logró presentar a cientos de miles de visitantes una facturación económica bastante grande.

«Esta es una prueba clara de cómo la celebración de la independencia puede convertirse en una motocicleta de la economía humana, mientras que nuestra unidad se fortalece como una nación. Esperemos que esta buena tradición pueda continuar y convertirse en una inspiración para celebrar Indonesia que es cada vez más avanzada, próspera y más competitiva», dijo Ni Luh.

Ni Luh también apreció a todos los partidos involucrados, comenzando con los ministerios/instituciones, el gobierno provincial de DKI Yakarta, Bumn y Antara, el sector privado, a las PYME y la comunidad que juntos presentaron una atmósfera festiva en Monas para la Rotonda Hi.

«Apreciamos la contribución de cada parte que ha movilizado sus recursos, creatividad y energía para presentar una celebración inclusiva y orgullosa», dijo.

