Santri en Temanggugg Mosquía mágica Mushola Ambruk Sidoarjo

TEMANGGUNG (Antara) – Santri Pondok Pesantren Tahfidz Al Musthofa Tebuig 16 Temanggug realizó una oración mágica por las víctimas de la mushola que se derrumbó en Al Khoziny Ponpes Sidoarjo Regency, Java Oriental.

Los cuidadores de Al Musthofa Tebuireng 16 Kh Agus Ahmad Yani en Temanggung el domingo, dijeron que esta actividad se realizó como una forma de profunda solidaridad y preocupación por el colapso de la mezquita en el Ponpes de Al Khoziny en Sidoarjo.

El desastre aseguró que varios estudiantes murieron y sufrieron lesiones.

La atmósfera de emoción y Khidmad envolvió la implementación de la oración conjunta. Los Santri parecían resolver al cantar Tahlil y la oración, y enfatizaron la proximidad de la hermandad y la preocupación entre Pesantren en toda Indonesia.

En su oración, Kiai Agus rogó que los estudiantes que murieron pudieran conseguir a Husnul Khotimah y Syahid debido a la muerte mientras estudiaban y adoraban.

«Este desastre es nuestro dolor juntos, el dolor de toda la familia Pesantren. Debido a esta oración invisible y tahlil, oramos por nuestros hermanos en Sidoarjo», dijo.

También transfirió oraciones especiales para sobrevivientes, equipos de evacuación y familias que quedaron atrás.

«Esperamos que los estudiantes que han sufrido lesiones pronto reciban una curación total. Con suerte, se mantendrán firmes y aceptan pacientemente el destino de Allah SWT. También rezamos por el equipo de SAR y los voluntarios para obtener seguridad y resbaladizo en el proceso de evacuación», dijo.

El que también es un científico técnico civil no solo lidera la oración, sino que también enfatiza la importancia de los aspectos técnicos en la construcción de instalaciones de pesantreno.

«Este incidente debe ser una lección valiosa para todas las partes, recordé que la construcción del edificio debe estar completamente de acuerdo con las especificaciones y la estandarización de la ingeniería civil aplicable», dijo.

Hizo hincapié en la planificación cuidadosa, la selección de material de calidad y la supervisión de desarrollo estricto es la clave para crear una sensación de seguridad y comodidad para los estudiantes en el ocupación del edificio.

«La función del edificio, especialmente las utilizadas por cientos de estudiantes, debe estar segura. El cálculo estructural no debe ignorarse. La seguridad es una prioridad», dijo.

