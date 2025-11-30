Samuel Wattimena pidió a los residentes mantener las tradiciones merti del pueblo.

Semarang (ANTARA) – El miembro del Comité VII de la Cámara de Representantes, Samuel Wattimena, pidió a los residentes que mantengan un sentido de tradicionalismo y solidaridad en una serie de tradiciones merti de la aldea en Semarang Regency, Java Central.

“Siento la comunidad, desde los niños hasta los padres”, dijo el domingo mientras asistía a la tradición merti de la aldea de Karangjati en Semarang.

Agradeció a los residentes de la aldea de Karangjati que estaban dispuestos a vestirse con diferentes tipos de disfraces para participar en el carnaval cultural de esta tradición.

Considera que lo más importante es la coherencia en la interpretación de las tradiciones, no la perfección en la apariencia o el vestuario utilizado.

«Si no se mantiene esta tradición y solidaridad, se teme que el pueblo desaparezca en los próximos cinco años», afirmó.

Dijo que debido a que la tradición Merti de la aldea está ubicada en la aldea Karangjati en Semarang Regency, se deben preservar los matices de la tradición javanesa.

‘Ten cuidado. No pierdas el sabor de Java. La gente viene porque quiere probar el sabor de Java”, dijo.

Otra tarea que también es necesario hacer para preservar las tradiciones de la aldea, dijo, es la alfabetización y las historias que acompañan a estas tradiciones.

‘Entiende lo que quiere este pueblo. Para la gente fuera de Java, es muy importante”, dijo.

También hizo un llamado a los participantes y a la comunidad asistente a esta fiesta del pueblo a mantener siempre un ambiente limpio.

El presidente del Comité de Tradición Merti de la aldea de Karangjati, Ardhi Kurnianto, dijo que esta tradición se lleva a cabo cada tres meses antes del ayuno.

«La tradición es una forma de gratitud de los residentes de la aldea de Karangjati, que está llena de carnavales culturales y oraciones comunitarias», dijo.

Esta tradición, que se celebra regularmente desde 2019, es seguida por los residentes de 17 RT en la aldea de Karangjati.

