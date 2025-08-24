Samuel Wattimena pide los asuntos locales locales y locales de cada región

SEMARANG (Antara) – Miembro de la Comisión VII de la Cámara de Representantes de Indonesia (DPR) Samuel Wattimena solicitó al Comité de Economía Creativa (KEK) a nivel de Regencia/Ciudad en Java Central que explorara todos los potenciales locales y la singularidad de cada uno.

«Extienda las ideas potenciales en Java Central. Luego, el potencial es mucho cuando se incluye, verifique y verifique su capacidad nuevamente», dijo, cuando «Java Central crea6ve Fes6val/3rd Forum», en Semarang, el sábado por la noche.

Según él, cada potencial local en el área ciertamente tiene su propia historia o histórica que no debe olvidarse, por lo que debe incluirse en cada producto o trabajo producido.

«Entonces, los productos que son como bolsas, como Batik, como las cadenas importantes y otros, esto también debe tener una historia, por lo que hay un concepto que se siente», dijo.

Es por eso que espera que el KEK formado en 28 distritos/ciudades en Java Central pueda explorar y encontrar potenciales locales únicos e interesantes en cada región.

«Bueno, esto es lo que espero de los amigos de Kek que pueden cavar más de cada región que presentarán», dijo.

Miembro de la Comisión de la Cámara de Representantes VII Samuel Wattimena mientras asistía al programa de entrevistas en el «Central Java Crea6ve Fes6val/3rd Forum», en Semarang, el sábado (23-8-2025). (Antara/Zuhdiar Laeis)

Si el esfuerzo va bien, se imagina que Java Central tendrá al menos 35 representaciones o productos artísticos para 17 sectores de economía creativa que provienen de todos los distritos/ciudades.

Sin embargo, recordó que cada región debe tener sus propias ideas con respecto al potencial local y no solo imita lo que es una gran demanda.

«Cada región tiene ideas diferentes. Por lo tanto, no ‘copia’ algo que exige mucho. Debido a que hay algo que se debe pedir en algún momento, habrá un ciclo de disminución», dijo la figura conocida como el diseñador.

Samuel espera que el 28 Regency/City Kek en Java central, mientras que con su firmeza este paso puede comenzar a promover las PYME y la economía creativa.

Mientras tanto, el sustituto del desarrollo estratégico de la economía creativa en el Ministerio de Economía Creativa Cecep Ruendi apreció el estiramiento de la economía creativa en Java central, tanto la comunidad, los actores de la economía creativa, a «entrenador creativo».

«Apreciamos porque Java Central es la única provincia que tiene el comité de economía más creativo (KEK). Entonces, de los 35 distritos/ciudades en Java Central ya hay 28 distritos/ciudades que tienen un KEK», dijo.

Es decir, dijo, extender el desarrollo de actividades económicas creativas en Java central ha sido muy fuerte en la comunidad con la existencia de Kek, al menos 28 distritos/ciudades.

«Esta estancia todavía es apoyada por el gobierno, tanto en las regiones como en el centro para continuar aumentando el ecosistema. Para que puedan crecer y subir», dijo.

