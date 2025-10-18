Samuel Wattimena: Los dibujos animados son una forma de abordar los problemas de la sociedad

Semarang (ANTARA) – El miembro de la Comisión VII de la RPD, Samuel Wattimena, dijo que las caricaturas son una forma de abordar los problemas que enfrenta la sociedad de manera educada.

“La criticidad se puede representar a través de dibujos animados”, dijo Samuel en la inauguración del Semarang Cartoonfest 2025 en Semarang el sábado.

Según él, la crítica se puede expresar a través de las imágenes que presentan los caricaturistas.

Destacó que los caricaturistas deben convertirse en un bastión de la cultura de este país.

«Las cosas no van bien en este país. Mientras tanto, hay que dejar el relevo en manos de los jóvenes», afirmó.

Por lo tanto, según él, los dibujantes deberían apoyar y comunicar el fortalecimiento de la conciencia, la moral, el carácter y los recursos humanos.

«Crear un movimiento para revivir nuestros valores y raíces culturales, para inculcar moralidad y carácter y mejorar los recursos humanos», añadió.

Mientras tanto, el presidente del Presidium de la Asociación de Caricaturistas de Indonesia, Abdullah Ibnu Talhah, dijo que hay alrededor de 300 caricaturistas en Indonesia que son miembros de diversas comunidades.

Muchos caricaturistas, continuó, expresan su trabajo en forma de crítica y reflexión social.

«Semarang Cartoonfest 2025 es un movimiento cultural que busca educar al público», dijo.

