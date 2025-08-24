Samuel Wattimena invita a las comunidades locales a trabajar juntas

SEMARANG (Antara) – Miembro de la Comisión VII de la Cámara de Representantes de Indonesia (DPR) Samuel Wattimena invita a las comunidades locales, especialmente en Java central a trabajar juntos para crecer a nivel nacional a internacional.

«Debido a que hasta ahora las personas de la moda mismas, el arte diferente a su manera, las personas culturales con su exposición solo se ejecutan, esto es lo que creo que deberíamos trabajar juntos», dijo en Semarang, el domingo.

Esto fue transferido cuando era el orador «Histeria del simposio» en el centro creativo de Semarang que trajo representantes de varias comunidades en Java Central.

Estaba agradecido de poder escuchar las presentaciones de los nueve oradores, incluida la representación de la comunidad en varias regiones en Java Central, que se convirtió en su área de componentes (circunscripción).

«Esta es la primera vez que escuche presentaciones de amigos en las regiones. He estado en Yakarta que cuando conozco figuras culturales, es un nivel nacional e internacional», dijo la figura conocida como diseñadora.

Como persona con antecedentes del mundo de la moda, vio lo que dijo la comunidad local, muy interesante como aportación sobre la cultura que existe en cada región.

«Esto debería ser un desencadenante y más ligero para otros artesanos en varias otras áreas, en varias otras artes», dijo.

Mientras tanto, las ciencias de las comunicaciones de la Universidad Católica de SobiJapranata Semarang Cecilia Pretty Grafiani, quien también era orador, dijo que había investigado en espacios públicos en la ciudad de Semarang.

La ubicación de su investigación es Taman Indonesia Kaya (ICT), el resultado de la cooperación con el sector privado, a saber, la Fundación Djarum a través del Programa de Responsabilidad Social Corporativa (CSR).

«Quiero saber que el tamaño de la RSE de la compañía tiene un impacto en la comunidad. La RSE en Taman Indonesia Kaya presenta el espacio público y el espacio de los medios en línea», dijo.

Como espacio público, el indonesio Taman Indonesia ha sido utilizado hasta ahora por varias comunidades existentes a gran escala para parecer creativo.

Por otro lado, dijo, ICT también tiene una cuenta de redes sociales que ya tiene muchos seguidores con tales actividades, pero no se usa como espacio de diálogo.

«Entonces, deje que (las cuentas de redes sociales) no solo se conviertan en una ventana, sino que presente como un espacio de discusión que ofrece un nuevo conocimiento», dijo Cecilia.

