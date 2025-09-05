Samuel Wattimena: aplica cuatro pilares

Semarang (Antara) – MPR Ri -Member Samuel Wattimena enfatizó la importancia de plantar los cuatro pilares del MPR indonesio, a saber, Pancasila, la Constitución de 1945, la República de Indonesia y la unidad en la diversidad desde una edad temprana.

«Estos cuatro pilares son parte de la vida de cada persona en Indonesia, que debe introducirse a la comunidad a una edad temprana», dijo en Semarang, el viernes.

Esto se transfirió durante la socialización de los cuatro pilares del MPR indonesio en Pangudi Luhur Domenico Savio Semarang.

Dijo que la edad de secundaria debería saber a los niños que los cuatro pilares de la asamblea consultiva del pueblo indonesio se han convertido en parte de la vida cotidiana del pueblo indonesio.

«En realidad, solo tengo que encender el ‘interruptor’ ‘, resulta que era tolerante, esto era parte de la unidad en la diversidad. Que aparentemente me encantó este co -amigo de Pancasila», dijo.

Entonces, dijo, podían entender que los cuatro pilares del MPR Ri no solo eran en forma de palabras, sino que se convirtieron en una actitud y conciencia.

Además, admitió que últimamente ha habido una demostración que condujo al caos en varias regiones, de modo que la conciencia de los cuatro pilares del MPR RI se volvió muy importante.

«Muere (dinámica política, etc.) Uno de los últimos sentí esto (los cuatro pilares de la Asamblea Consultiva del Pueblo Indonesio, etc.) Hablé exactamente a una edad temprana», dijo el miembro de la Comisión VII de la Cámara de Representantes.

Invitó a todos los componentes de la sociedad, no solo para ser reactivos para abordar diferentes circunstancias, sino combinadas con la búsqueda de la raíz del problema que se enfrenta.

«Esta es nuestra responsabilidad compartida de recordar que nuevamente, hemos dado cuatro pilares en este país, han sido formulados por nuestros predecesores», dijo.

Samuel estaba agradecido de que los niños estuvieran muy entusiasmados con la escucha y la interacción en la socialización de los cuatro pilares de la reunión de asesoramiento del pueblo indonesio que se enfrentaban, podría ser su capital humano.

«Estoy agradecido de que estén muy abiertos aquí que quieran escuchar cuatro pilares a esta edad. No, teniendo en cuenta que esto es demasiado temprano para los niños. Porque ven que esta es la capital de la humanidad», concluyó.

Mientras tanto, Gabriella Victoria Alexi, una clase IX -Estudente I SMP Pl Plat Domenico Savio Semarang dijo que la socialización era casi similar a las lecciones de Pancasila y Citizenship Education (PPKN).

«Lo que obtenemos de esta socialización es lo mismo que las lecciones de PPKN. Solo si, por ejemplo, PPKN se explica si se explica un par, es esto a la base», dijo.