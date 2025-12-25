Samsat Blora registró ingresos por impuestos sobre vehículos de motor de 68,32 mil millones de IDR

Blora, Java Central (ANTARA) – La Unidad Regional de Gestión de Ingresos (UPPD) o Unidad de Administración Única (Samsat) en Blora, Java Central registró que la realización de ingresos por impuestos a los vehículos de motor hasta el 21 de diciembre de 2025 alcanzó los 68.320 millones de IDR, o el 99,33 por ciento del objetivo de 68.780 millones de IDR.

«Los ingresos potenciales del PKB (impuesto sobre vehículos de motor) se basan en el potencial de alcanzar 64,10 mil millones de IDR o el 92,30 por ciento del objetivo de ingresos por impuestos sobre vehículos de motor para un año. Mientras tanto, los ingresos del impuesto sobre vehículos de motor (BBNKB) se registraron en 27,65 mil millones de IDR o alrededor del 69 por ciento del objetivo de 39,69 mil millones de IDR», dijo Ruswandi, jefe de la Sección de Impuestos sobre Vehículos de Motor de UPPD Blora Ruswandi en Blora, jueves.

El PKB total alcanzó los 68,32 mil millones de IDR. Mientras tanto, sobre la base de un potencial de aproximadamente 63,48 mil millones de IDR. La realización de BBNKB ascendió a 27,65 mil millones de IDR.

Añadió que al final del tercer trimestre de 2025, las ventas totales de Samsat Blora ascendieron a 51.630 millones de rupias o el 75,07 por ciento. Los ingresos basados ​​en el potencial se registraron en 48,30 mil millones de rupias o el 70,24 por ciento, mientras que BBNKB alcanzó los 20,44 mil millones de rupias o el 51,51 por ciento.

Mientras tanto, los ingresos totales en el primer semestre de 2025, que coincide con la implementación del programa de reducción del impuesto a los vehículos, alcanzaron los 34.650 millones de rupias o el 48,61 por ciento.

Los ingresos basados ​​en el potencial ascendieron a 32.400 millones de IDR o el 45,45 por ciento, mientras que BBNKB se registró en 12.790 millones de IDR o el 33,23 por ciento.

Ruswandi explicó que el programa de reducción de impuestos sobre vehículos de motor en Java Central tendrá una duración de tres meses, del 8 de abril al 30 de junio de 2025.

Durante este período, Samsat Blora logró registrar una facturación de 31,33 mil millones de IDR.

En detalle, los ingresos de PKB alcanzaron 9.770 millones de IDR en abril de 2025, luego cayeron ligeramente en mayo hasta 9.310 millones de IDR y volvieron a aumentar significativamente en junio hasta 12.250 millones de IDR.

En abril de 2025, el importe principal de PKB se fijó en 6.020 millones de IDR con una multa de PKB de 17 millones de IDR. Las aperturas de PKB alcanzaron los 3.700 millones de IDR con una multa abierta de 9 millones de IDR, con un total de 24.408 vehículos.

Para mayo de 2025, el importe principal de PKB alcanzará los 5.400 millones de euros, con una multa de 16 millones de euros. Las aperturas de PKB se registraron en 3.800 millones de IDR con una multa abierta de 11 millones de IDR, lo que eleva la facturación total del mes a 9.310 millones de IDR.

Mientras tanto, el importe principal de PKB alcanzará los 7.500 millones de IDR en junio de 2025, con una multa de 41 millones de IDR. Las aperturas de PKB ascienden a 4.600 millones de IDR, con una multa abierta de 22 millones de IDR.

Las ventas totales en junio ascendieron a 12,25 mil millones de IDR con un total de 27.062 vehículos.

El número total de partidas tributarias durante los tres meses del programa de blanqueo fue de 74.316 vehículos. El importe principal de PKB ascendió a 19,03 mil millones de IDR, la multa de PKB ascendió a 76,76 millones de IDR, la opción de PKB ascendió a 12,1 mil millones de IDR y la multa de la opción de PKB ascendió a 43,35 millones de IDR, por lo que los ingresos totales ascendieron a 31,33 mil millones de IDR.

“Durante el programa de blanqueo, el número total de vehículos que pagaron impuestos alcanzó las 74.316 unidades”, dijo.

Lea también: La Unidad de Tráfico de la Policía de Wonosobo realiza Night Samsat para facilitar a los residentes el pago del impuesto sobre vehículos motorizados