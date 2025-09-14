Salida de salida 2025 UMS Architecture ofrece ideas innovadoras para el espacio y la arquitectura

Solo (Antara) – Programa de estudio de ingeniería arquitectónica en la Facultad de Ingeniería, Universidad de Muhammadiyah de Surakarta (FT UMS) realizó una exposición de salida 2025 que lleva el tema de la historia de la síntesis espacial.

La exposición se celebró en el Auditorio Mohammad Djazman, campus I Ums Solo, Central Java, 12-13 de septiembre de 2025.

Esta actividad es una exposición del último trabajo anual de estudiantes después de graduarse como estudiante. Después de completar una serie de administración de diplomas, los estudiantes fueron acompañados por el general cuando realizaban la exposición como una forma de aprecio por el trabajo de los estudiantes, así como un medio de responsabilidad académica para las instituciones y la comunidad.

El presidente de la salida 2025 Faqih Faturrahim dijo que en esta exposición un total de 145 carteles y 45 regalos de maquetas al dar libertad a los participantes para encontrar sus propios enfoques e inspiración, que luego pueden desarrollarse en estudios de casos y resolución de problemas en forma de diseño.

«Entonces, de algunos de los trabajos designados destinados a crear espacio. El punto es que se espera que el espacio se base en o como ideas que continuarán desarrollándose en el futuro», dijo Faturrahim Faqih.

Dijo que esta exposición estaba abierta al público y que era accesible para todos los visitantes que querían ver y aprender de los trabajos mostrados. Los visitantes solo tienen que completar la lista de asistencia y elegir el mejor trabajo.

«Se espera que los amigos posteriores puedan ver cómo la lucha de nosotros al completar nuestra tarea S1. Incluso más tarde se esperan algunos de estos diseños, la motivación de los amigos puede ser. No solo de la arquitectura y otros programas de estudio también pueden ver cómo mostramos para las obras», agregó.

Esta exposición, continuó, puede ser un aliento inspirador para los estudiantes para completar sus diversas tareas académicas.

El coordinador final del proyecto Fadhilla Tri Nugrahaini, ST, M.Sc., así como el Secretario del Programa de Estudio de Arquitectura explicado a través de una exposición simulada y de carteles. Según él, los estudiantes implementan el conocimiento que se obtuvo durante las conferencias y también como una forma de medios para la promoción de actividades de los estudiantes arquitectónicos en Surakarta.

«La exposición también está destinada a introducir ideas arquitectónicas de los estudiantes que se espera que contribuyan al desarrollo de la ciencia y las soluciones para los problemas de la comunidad», dijo Fadhilla.

Fadhilla dijo que la esperanza de la exposición del proyecto final puede expandir su alcance en el futuro, tanto en el desarrollo de conceptos, variaciones de los medios de presentación y fortalecer la cooperación con la comunidad y los profesionales.

«Esperemos que la próxima exposición no sea solo un evento académico interno, sino también un espacio de cooperación y comunicación entre estudiantes, maestros, profesionales y el público en general», dijo.